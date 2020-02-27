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高市勇消馮永昌出勤車禍亡 29日公祭

中央社 / 高雄27日電

高雄市消防局小隊長馮永昌13日出勤時車禍身亡，預定29日舉行公祭，將頒授褒揚令、楷模獎章及追晉為分隊長，並由隊員覆國旗和消防旗，感念救災英雄長存人心。

高雄市消防局今天表示，治喪委員會由內政部長徐國勇擔任榮譽主任委員，主任委員為高雄市長韓國瑜，公奠儀式在高雄市立殯儀館舉行，將播放追思紀念影片，並頒授總統府褒揚令、國旗、追晉令及楷模獎章等。

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車與5名消防隊員，13日出勤時與張姓男子駕駛的聯結車發生擦撞，水箱車翻覆，造成馮永昌送醫不治，隊員賴統生至今仍昏迷，另3人肢體等多處擦傷。消防局除爭取馮永昌因公殉職等撫卹，並全力協助受傷隊員照護。

55歲的馮永昌已在高雄縣市合併前後的消防局服務27年，曾參與八八風災、高雄石化氣爆等重大災害救災勤務，不少重大的火災等救災現場都可見到他英勇救災身影，對消防工作具有重大使命感。

高雄市 國旗 韓國瑜

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