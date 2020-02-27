高市勇消馮永昌出勤車禍亡 29日公祭

「外役監」，矯正機關自己翻譯的英文名稱是minimum security prison，最低戒護監獄。但，實際上（至少在八德），security 是一點也不minimum 的。除了依外役監條例的規定，受刑人在此可以返家探視放假，會客接見能夠與家屬面對面時間較長，加上積分夠了、每月一次得以和親人同住之外，在一般的生活管理、戒護規定、行為要求上，它還是一座不折不扣的監獄，仍然執行落實得非常嚴謹嚴格。

2020-02-27 12:45