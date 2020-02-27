高市勇消馮永昌出勤車禍亡 29日公祭
高雄市消防局小隊長馮永昌13日出勤時車禍身亡，預定29日舉行公祭，將頒授褒揚令、楷模獎章及追晉為分隊長，並由隊員覆國旗和消防旗，感念救災英雄長存人心。
高雄市消防局今天表示，治喪委員會由內政部長徐國勇擔任榮譽主任委員，主任委員為高雄市長韓國瑜，公奠儀式在高雄市立殯儀館舉行，將播放追思紀念影片，並頒授總統府褒揚令、國旗、追晉令及楷模獎章等。
高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車與5名消防隊員，13日出勤時與張姓男子駕駛的聯結車發生擦撞，水箱車翻覆，造成馮永昌送醫不治，隊員賴統生至今仍昏迷，另3人肢體等多處擦傷。消防局除爭取馮永昌因公殉職等撫卹，並全力協助受傷隊員照護。
55歲的馮永昌已在高雄縣市合併前後的消防局服務27年，曾參與八八風災、高雄石化氣爆等重大災害救災勤務，不少重大的火災等救災現場都可見到他英勇救災身影，對消防工作具有重大使命感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言