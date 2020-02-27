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北部女疑染新冠肺炎逝5日未相驗採檢 衛生局：未獲通報

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市一名30多歲的女子，發燒一天後，本月23日死亡，初步檢驗後家屬卻接到地檢署通知，疑似是感染新冠肺炎（COVID-19），家屬上午由台北市議員徐立信陪同出面，質疑檢察官和法醫，只有拍照沒有採樣，如何知道是新冠肺炎。記者楊正海／攝影
台北市一名30多歲的女子，發燒一天後，本月23日死亡，初步檢驗後家屬卻接到地檢署通知，疑似是感染新冠肺炎（COVID-19），家屬上午由台北市議員徐立信陪同出面，質疑檢察官和法醫，只有拍照沒有採樣，如何知道是新冠肺炎。記者楊正海／攝影

北部地區1名38歲女性23日周日過世，生前疑染新冠肺炎發燒，台北市議員徐立信今偕同家屬出面指控，事發至今5天一直沒有相關單位通知檢疫，接觸者眾多，恐成防疫漏洞。對此，北市衛生局指出，該案未由醫師、法醫師透過傳染病通報通報為可疑病例，有通報就會得知消息進行調查，類似案例經法醫判斷可疑都可線上通報。

衛生局疾管科長余燦華表示，新冠肺炎疑似案例都可由醫師透過傳染病通報系統通報，疾管署、衛生局都會同步得知消息，做好相關應變，衛生單位也會安排隔離、檢驗是否確診；可疑的死亡個案也不例外，可由法醫師通報並協助採集檢體送驗。

余燦華表示，目前傳染病通報系統都還沒有該個案通報的資料，但衛生局先前有接獲檢調電話詢問死者是否為居家檢疫或居家隔離者，經查都不是；有關死者生前發燒後驟逝，且又傳出工作上有接觸國外回來的同事、人士，有可疑情況，法醫師在相驗階段也可判斷後通報。

余燦華說，該案依防疫相關規定，將由法醫師通報並協助採集檢體送驗，即便冷凍多日仍可檢驗是否為感染新冠肺炎；目前只能先透過警方先了解死者生前接觸過的人士，若確診，接觸者可能需居家隔離，指揮中心也將追蹤可能感染源。

衛生局 醫師 新冠肺炎

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