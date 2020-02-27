快訊

評／警政績效制度，一場遊戲一場夢

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

派出所長叫一聲「妹妹」牠撒嬌 1個月後找回民眾愛犬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「妹妹」派出所長叫一聲牠撒嬌，1個月後找回民眾愛犬。圖／金山警分局提供
「妹妹」派出所長叫一聲牠撒嬌，1個月後找回民眾愛犬。圖／金山警分局提供

基隆市王姓婦人飼養多年綽號「妹妹」的狗，在大年初二時，因兒子帶去野柳漁港遊玩時不慎走失，時隔1個月，金山警分局野柳派出所長曾鐘錡加強查尋，日前執行轄區探訪時，發現體型瘦弱且受傷的犬隻，經試著叫喚「妹妹」後，牠立即貼近撒嬌，終於找回王女的愛狗。     

上月27日晚上，從基隆來金山萬里遊玩的王姓婦人，焦急地跑到金山分局野柳派出所尋求警方協助，她表示，飼養的愛犬，在前一晚兒子帶到野柳漁港遊玩時不慎走失，因犬齡已高及擔心其安危，焦急的不知如何是好。     

野柳派出所所長曾鐘錡說，王女走失的愛犬，特徵為年邁的母犬，綽號「妹妹」，下巴泛白、頸部繫有紅繩及福袋、尾巴局部修剪且已結紮，協請員警利用執行家戶訪查、犯罪預防宣導及巡邏等勤務機會加強注意及探詢。

經近1個月的協尋，曾鐘錡日前在執行轄區探訪時，在走失地點周圍發現特徵相符、惟體型相對瘦弱且局部受傷的犬隻。經試著叫喚犬名「妹妹」後，該犬立即貼近撒嬌，當下曾員的第六感直覺告訴他，該犬隻應該就是王女走失的愛犬，立即帶回所內，並聯繫她到所確認。

王女一到派出所，該犬便興奮地飛撲入懷，王女一眼就認出眼前這隻體態瘦弱的犬隻就是其走失多日的愛犬，失而復得的人犬互動及思念畫面，讓在場派出所員警也很感動，王女再三向員警表達謝意。

分局長陳永昌表示，員警能發揮同理心結合各式勤務積極協尋，助民順利尋得走失寵物，讓居住外地的飼主感到窩心，足為表率。

「妹妹」派出所長叫一聲牠撒嬌，1個月後找回民眾愛犬。圖／金山警分局提供
「妹妹」派出所長叫一聲牠撒嬌，1個月後找回民眾愛犬。圖／金山警分局提供

野柳 金山 基隆

延伸閱讀

毛小孩飛撲女騎士害她慘摔 飼主竟撇清：牠是流浪狗

新冠肺炎衝擊 野柳地質公園關園危機

跟女王頭合照不用大排長龍 野柳公園員工減薪放無薪假

情侶吵架女負氣獨坐沙灘傷心哭 警沿海岸找到人苦勸回

相關新聞

男子騎機車與人碰撞 噴飛遭砂石車輾過死亡

楊姓男子今天騎機車經過高屏大橋時，與另名騎機車的郭姓女子發生碰撞，楊噴飛到外車道上，遭後方開砂石車的張男輾過，當場死亡。

U值媒／外役監真非「爽監」只是離家比較近

「外役監」，矯正機關自己翻譯的英文名稱是minimum security prison，最低戒護監獄。但，實際上（至少在八德），security 是一點也不minimum 的。除了依外役監條例的規定，受刑人在此可以返家探視放假，會客接見能夠與家屬面對面時間較長，加上積分夠了、每月一次得以和親人同住之外，在一般的生活管理、戒護規定、行為要求上，它還是一座不折不扣的監獄，仍然執行落實得非常嚴謹嚴格。

發燒一天死亡疑似感染新冠肺炎？徐立信：5天沒人理

台北市一名30多歲的女子，發燒一天後，本月23日死亡，初步檢驗後家屬卻接到地檢署通知，疑似是感染新冠肺炎（COVID-1...

派出所長叫一聲「妹妹」牠撒嬌 1個月後找回民眾愛犬

基隆市王姓婦人飼養多年綽號「妹妹」的狗，在大年初二時，因兒子帶去野柳漁港遊玩時不慎走失，時隔1個月，金山警分局野柳派出所...

北市女死前發燒 家屬淚控「事隔5日仍不知死因」

台北市一名女子日前因感冒在家服藥，隔天被發現陳屍家中，考量死者生前身體不適，未能排除死因是否與新冠肺炎及流感疫情有關，檢...

兩八旬嬤失蹤進警局 警化身湖中女神：您認領哪位？

伊索寓言《金斧頭與銀斧頭》故事，大家耳熟能詳。台中市第五警分局日前尋獲82歲張婦與80歲范婦，有趣的是，兩家家屬接獲通知...

北部女子生前發燒 北檢訂周日解剖送疾管署檢疫

北部地區一名生前有發燒的38歲女子，台北地檢署通報衛生單位回覆無法檢疫後，為釐清其是否感染新冠肺炎，於周一相驗並將遺體暫存冰櫃，預訂3月1日於新北市立殯儀館負壓解剖室進行解剖，透過法務部法醫研究所將檢體送疾管署檢疫。

高屏大橋車禍一人死亡 車流一度回堵4公里

台一線高屏大橋屏東往高雄接近下橋處，今天上近九時發生一起砂石車與2輛機車的交通事故，造成一人當場死亡，目前車禍由高雄警方...

消防車1死4傷車禍 殉職小隊長馮永昌29日公祭

高雄市消防局鳳祥分隊消防車1月13日車禍，造成消防隊員1死4傷，消防小隊長馮永昌死亡，訂2月29日在高雄市立殯儀館舉行公...

毛小孩飛撲女騎士害她慘摔 飼主竟撇清：牠是流浪狗

桃園黃姓婦人沒替自己養的狗繫上牽繩，反讓牠隨時能自由進出，結果胡姓女騎士路過時，狗突然衝出撲向她，害胡嚇到摔車甚至一路滑...

中壢火車站強拉女子意圖猥褻 39歲街友遭逮送辦

一名有多項性騷擾紀錄的卓姓男街友昨天涉嫌在台鐵中壢火車站廁所強拉女子，並提出要與女子做愛而遭逮捕；經過調查後，男子被依違...

嘉義民雄嚴重機車車禍 一傷一昏迷

嘉義縣民雄鄉台一線260.03公里，嘉義市往民雄方向，昨晚21時許發生機車嚴重車禍，現場零件散落一地，嘉義縣50餘歲陳姓...

熱門新聞

影片曝光！貨車送牛肉撞飛3騎士 女大生魂斷車輪下

館長洩密？ 余天助理：純聊天要當一回事那也沒辦法

排隊領愛心便當遭檢舉 法官施志遠：我不是完人

國防部採購F-16V戰機 網友批執政黨亂搞屬合理評論

北市女因病死亡生前曾發燒 檢警著隔離衣相驗

直銷老公約「下線」小三泡湯嘿咻 法官判要賠元配20萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。