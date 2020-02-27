派出所長叫一聲「妹妹」牠撒嬌 1個月後找回民眾愛犬

基隆市王姓婦人飼養多年綽號「妹妹」的狗，在大年初二時，因兒子帶去野柳漁港遊玩時不慎走失，時隔1個月，金山警分局野柳派出所長曾鐘錡加強查尋，日前執行轄區探訪時，發現體型瘦弱且受傷的犬隻，經試著叫喚「妹妹」後，牠立即貼近撒嬌，終於找回王女的愛狗。

上月27日晚上，從基隆來金山萬里遊玩的王姓婦人，焦急地跑到金山分局野柳派出所尋求警方協助，她表示，飼養的愛犬，在前一晚兒子帶到野柳漁港遊玩時不慎走失，因犬齡已高及擔心其安危，焦急的不知如何是好。

野柳派出所所長曾鐘錡說，王女走失的愛犬，特徵為年邁的母犬，綽號「妹妹」，下巴泛白、頸部繫有紅繩及福袋、尾巴局部修剪且已結紮，協請員警利用執行家戶訪查、犯罪預防宣導及巡邏等勤務機會加強注意及探詢。

經近1個月的協尋，曾鐘錡日前在執行轄區探訪時，在走失地點周圍發現特徵相符、惟體型相對瘦弱且局部受傷的犬隻。經試著叫喚犬名「妹妹」後，該犬立即貼近撒嬌，當下曾員的第六感直覺告訴他，該犬隻應該就是王女走失的愛犬，立即帶回所內，並聯繫她到所確認。

王女一到派出所，該犬便興奮地飛撲入懷，王女一眼就認出眼前這隻體態瘦弱的犬隻就是其走失多日的愛犬，失而復得的人犬互動及思念畫面，讓在場派出所員警也很感動，王女再三向員警表達謝意。