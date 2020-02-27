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評／警政績效制度，一場遊戲一場夢

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

影／新北車牌監錄升級百萬畫素 有效率又可協助防疫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市警局路口監錄系統截至108年底總數量計2萬7922具，具百萬高畫素有9440具，其中3800具擁有車牌辨識系統，輸入車牌號碼搜尋，只要幾秒鐘就可以分析行車軌跡，免去逐具調閱，大幅縮短警方辦案時間。記者王長鼎／攝影
新北市警局路口監錄系統截至108年底總數量計2萬7922具，具百萬高畫素有9440具，其中3800具擁有車牌辨識系統，輸入車牌號碼搜尋，只要幾秒鐘就可以分析行車軌跡，免去逐具調閱，大幅縮短警方辦案時間。記者王長鼎／攝影

新北市警局路口監錄系統截至108年底總數量計2萬7922具，具百萬高畫素有9440具，其中3800具擁有車牌辨識系統，輸入車牌號碼搜尋，只要幾秒鐘就可以分析行車軌跡，免去逐具調閱，大幅縮短警方辦案時間，高度提升犯罪預防及偵查效能，副市長謝政達肯定新北市警局已努力達到新北市長侯友宜「科技建警」概念來達成「科技防衛城」的目標，他說，未來也可透過車牌辨識系統來協助搜尋防疫失聯人員下落。

新北市警局以「科技建警」概念，去年投入大筆經費將6000具畫質原32萬畫素的監錄系統大幅提升為一百萬HD高畫素，並規畫導入人工智慧將於108年至111年分4年建置6000具車牌辨識系統。

警方指出，全新北市至去年底已設置3800具路口監錄器具有車牌辨識系統，自今年初迄今，已使用達16萬5719人次，有助員警偵辦各類刑案及釐清交通事故，並破獲多起汽、機車竊盜、詐欺車手等案件。

市警局犯罪預防科長林泰裕表示，車牌辨識不僅將成為警方偵破刑案與釐清交通事故，尤其是肇事逃逸的利器，更加值為民服務，去年底板橋警方受理父親緊急協尋兒子自殺案件，經調閱監視器得知該員駕駛小貨車離去，立即使用車牌辨識系統查詢可能出沒地點，通報行經的金山警分局轄區加強協尋，苦心追蹤最後出沒在金山海邊，最後尋獲當事人，人車皆平安，事件圓滿落幕。

他說，目前新冠肺炎疫情尚未解除，時有發生居家隔離失聯案件，透過這套系統亦可協助疫情資訊掌握，大幅提升市民安全感。同時市警局今年規畫將68具監視鏡頭提升至200萬畫素，更加提升員警辨識與判讀能力，將更能提升預防犯罪及刑案偵查的警政效能。

新北市副市長謝政達（中）今天肯定新北市警局努力達到新北市長侯友宜「科技建警」概念來達成「科技防衛城」的目標，他說，未來也可透過車牌辨識系統來協助搜尋防疫失聯人員下落。記者王長鼎／攝影
新北市副市長謝政達（中）今天肯定新北市警局努力達到新北市長侯友宜「科技建警」概念來達成「科技防衛城」的目標，他說，未來也可透過車牌辨識系統來協助搜尋防疫失聯人員下落。記者王長鼎／攝影
新北市警局路口監錄系統截至108年底總數量計2萬7922具，具百萬高畫素有9440具，其中3800具擁有車牌辨識系統，輸入車牌號碼搜尋，只要幾秒鐘就可以分析行車軌跡，免去逐具調閱，大幅縮短警方辦案時間。記者王長鼎／攝影
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新冠肺炎疫情尚未解除，時有發生居家隔離失聯案件，新北市警局透過車牌辨識系統亦可協助疫情失聯人員資訊掌握，大幅提升市民安全感。記者王長鼎／攝影
新冠肺炎疫情尚未解除，時有發生居家隔離失聯案件，新北市警局透過車牌辨識系統亦可協助疫情失聯人員資訊掌握，大幅提升市民安全感。記者王長鼎／攝影

事故 疫情 新冠肺炎

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