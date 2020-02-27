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兩八旬嬤失蹤進警局 警化身湖中女神：您認領哪位？

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
范姓阿嬤南下尋親卻迷途，經警方聯繫家屬，范姓阿嬤得以順利返家。圖／台中市警察局第五分局提供
范姓阿嬤南下尋親卻迷途，經警方聯繫家屬，范姓阿嬤得以順利返家。圖／台中市警察局第五分局提供

伊索寓言《金斧頭與銀斧頭》故事，大家耳熟能詳。台中市第五警分局日前尋獲82歲張婦與80歲范婦，有趣的是，兩家家屬接獲通知到派出所尋人，值班警員化身「湖中女神」詢問，「您要找的是張阿嬤？還是范阿嬤？」幽默口吻化解家屬尋親的不安焦慮，詼諧一笑。

台中市警局第五分局水湳所日前接獲報案，員警吳俊憲、吳宥駿在陳平路一帶協尋82歲的張石姓婦人，她獨自出門散步，因患有失智症遺忘回家的路，員警將她帶回派出所，並提供熱食粥品讓老婦人食用，等待家屬前來。

同一時間，警員林彥均也在陳平路發現另名80歲范姓婦人，范婦自稱從台北三重南下尋找妹妹，但人生地不熟，她在路口徘徊迷途，林員擔心范婦體力不支，帶回所內休息。

警方聯繫上雙方家屬，有趣的是，當家屬前來認長輩，故事情節彷彿伊索寓言《金斧頭與銀斧頭》故事翻版，員警化身湖中女神詢問家屬，「請問您要找的是張阿嬤？還是范阿嬤？」幽默詢問化解家屬心急尋親的焦慮。

第五分局警方呼籲，民眾家中長輩若有走失、罹患失智症等症狀，應申請愛心手鍊或在長輩衣物上縫上聯絡資訊，確保警方能第一時間通知家屬，讓長輩平安返家。

82歲張姓阿嬤迷途體力不支，警方提供熱食粥品讓阿嬤充飢。圖／台中市警察局第五分局提供
82歲張姓阿嬤迷途體力不支，警方提供熱食粥品讓阿嬤充飢。圖／台中市警察局第五分局提供
82歲張姓阿嬤迷途，警方聯繫上家屬，順利將張姓阿嬤帶回家。圖／台中市警察局第五分局提供
82歲張姓阿嬤迷途，警方聯繫上家屬，順利將張姓阿嬤帶回家。圖／台中市警察局第五分局提供

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