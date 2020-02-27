影／少女坐在4樓陽台欲輕生 警察一把抱下解除危機

新北市淡水警分局竹圍派出所警員吳建龍，日前獲報某大樓有1名女子獨自坐在4樓女兒牆上，連忙衝到現場，打開陽台安全門時，發現女子雙腳懸在牆外半空中，立即一個箭步上前將她抱了下來。

女子仍情緒激動哭喊，甚至用頭撞牆自殘，員警見狀緊緊抓住她並用身體保護，母親看見女兒在員警懷裡又哭又鬧，只能焦急心疼不停安撫，直到救護人員到場，討論後將女子送醫治療。

據家屬轉述，少女近年有憂鬱症傾向，曾經從住家2樓跳下，幸好被雨遮緩衝，只受到皮肉傷，但是當天少女到醫院接受心理諮商後，情緒更加失控，獨自前往4樓陽台意圖輕生，幸好員警及時趕到搶救女兒寶貴生命。

警方呼籲，春季天氣變化大，是憂鬱症的好發期，建議病友應聽從醫師叮嚀按時服藥，心情煩悶時多找親友聊天或戶外散心，千萬要珍愛生命。