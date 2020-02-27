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評／警政績效制度，一場遊戲一場夢

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

影／少女坐在4樓陽台欲輕生 警察一把抱下解除危機

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
竹圍派出所警員吳建龍。圖／警方提供
竹圍派出所警員吳建龍。圖／警方提供

新北市淡水警分局竹圍派出所警員吳建龍，日前獲報某大樓有1名女子獨自坐在4樓女兒牆上，連忙衝到現場，打開陽台安全門時，發現女子雙腳懸在牆外半空中，立即一個箭步上前將她抱了下來。

女子仍情緒激動哭喊，甚至用頭撞牆自殘，員警見狀緊緊抓住她並用身體保護，母親看見女兒在員警懷裡又哭又鬧，只能焦急心疼不停安撫，直到救護人員到場，討論後將女子送醫治療。

據家屬轉述，少女近年有憂鬱症傾向，曾經從住家2樓跳下，幸好被雨遮緩衝，只受到皮肉傷，但是當天少女到醫院接受心理諮商後，情緒更加失控，獨自前往4樓陽台意圖輕生，幸好員警及時趕到搶救女兒寶貴生命。

警方呼籲，春季天氣變化大，是憂鬱症的好發期，建議病友應聽從醫師叮嚀按時服藥，心情煩悶時多找親友聊天或戶外散心，千萬要珍愛生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

員警一把將坐在陽台女兒牆的少女抱下來。記者林昭彰／翻攝
員警一把將坐在陽台女兒牆的少女抱下來。記者林昭彰／翻攝
少女後來被送醫治療。記者林昭彰／翻攝
少女後來被送醫治療。記者林昭彰／翻攝

憂鬱症

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