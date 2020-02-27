消防車1死4傷車禍 殉職小隊長馮永昌29日公祭

高雄市消防局鳳祥分隊消防車1月13日車禍，造成消防隊員1死4傷，消防小隊長馮永昌死亡，訂2月29日在高雄市立殯儀館舉行公祭，並追晉為分隊長。在他的公祭訃文中，載明他是「因冒險犯難，英勇救災，以致壯烈殉職」。

鳳祥消防分隊消防車2月13日出勤，遇拖板車搶黃燈，發生車禍，造成消防小隊長馮永昌死亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、芶玉錦、郭峻嘉受傷。

高雄市消防局表示，馮永昌1992年警專畢業後便分發到高雄市消防局，工作表現優異，2012年升任小隊長，在消防工作期間，接受救災、救護、救生訓練，並取得火災、化災搶救進階班等訓練，傳承各式救災技能，孕育新血，莫拉克颱風88水災期間，更深入桃源地區救災，2010年曾獲頒消防署消防榮譽獎章，一生奉獻消防工作，對救災任務身先士卒，2月13日為救災，「因冒險犯難，英勇救災，以致壯烈殉職」。

治喪委員會由內政部長徐國勇任榮譽主委、高雄市長韓國瑜擔任主委，將頒授褒揚令、國旗及楷模獎章，追晉為分隊長。

在這場車禍中受傷的4名消防員當中，除了開消防車的芶玉錦17日已出院，賴統生昨天由醫生拔掉呼吸器，試著觀察他自主呼吸狀況及身體狀況，再評估後續處置；分隊長曾柏雄和郭峻嘉生命徵象穩定，持續復健當中。