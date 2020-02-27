詐騙老梗又出現 楊梅警即時阻詐

桃園市楊梅區一名67歲徐姓老翁，日前接獲詐騙集團來電假冒孫女，聲稱自己遭綁架，徐姓老翁因一時無法與孫女取得聯繫，半信半疑之際，老翁至派出所報案，並交由其女兒持續與歹徒通話周旋，所幸經警方即時到場協助查證揭穿這場「假綁架、真詐財」詐騙老手法，保住民眾財產。

楊梅分局富岡派出所警員賴沛榕接獲報案後，先行聯繫其孫女就讀之學校確認，並立即派遣警員徐嘉鴻、張貴傑前往民眾家中協助了解，員警抵達時，發現老翁女兒正與歹徒通話，並稱願意交付新台幣十萬元作為贖金，經警方查證並協助聯繫，才於20分鐘後順利聯繫到老翁孫女，並稱由於正在騎車一時沒有接到電話，未遭人綁架，經員警查證及解說才讓兩人恍然大悟，即時保住財物。

楊梅分局長林信雄表示，近年來銀髮族遭詐騙案件層出不窮，警方持續利用LINE警民群組及FB等通訊軟體向民眾宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。