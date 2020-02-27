毛小孩飛撲女騎士害她慘摔 飼主竟撇清：牠是流浪狗

桃園黃姓婦人沒替自己養的狗繫上牽繩，反讓牠隨時能自由進出，結果胡姓女騎士路過時，狗突然衝出撲向她，害胡嚇到摔車甚至一路滑行撞到貨車頭，全身傷痕累累；警詢黃婦坦承是飼主，到了檢方訊時，黃竟卸責稱「那隻狗是流浪狗」，但檢方不採信依過失傷害將黃向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，黃婦（62歲）去年6月30日縱讓她實際管領的1隻黑白毛相間犬隻，沒有使用繫繩待在門口，剛好胡女騎機車幾過，小狗見狀突然撲向對方，胡嚇了一大跳當場摔車，還碰撞到旁邊1輛小貨車，導致左手、右腳都有擦傷

檢方訊時，黃矢口否認犯行，辯稱「那隻狗是流浪狗」不是她養的，但胡女指證歷歷，表示黃婦看到她摔車後隨即走進家裡，那隻狗也跟進去，且黃立刻把鐵捲門、家門都關上，直到警方到場敲門她才願出面。

小貨車駕駛也說，看到女騎士過來，結果1隻狗就撲向她，對方跌倒滑行碰到貨車頭，也有目睹那隻狗跑進路邊住家，後來1名婦人就出現把門關上、鐵捲門放下；另現場監視器、行車記錄器都拍下事發過程，胡女也提出醫院驗傷證明。

檢方認為，黃婦雖辯稱狗不是她養的，但偵查時曾自述，當時那隻狗跑到家裡，有餵牠吃東西大約2、3個月，後來就不見了，有時還是會常進出她家，況且警方到黃家敲門時，曾2度詢問這隻狗是誰養的，重複確認飼主身分，黃都說是她，相關對話警方祕錄器也都拍下。

檢方不採信黃辯詞，認定黃既然為實際管領犬隻的人，即屬「飼主」，本應注意替犬隻佩戴防護措施避免無故侵害他人，有疏於未注意過失，加上黃的行為和胡女受傷之間具有相當因果關係，偵結依過失傷害罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑。