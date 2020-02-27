快訊

蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

毛小孩飛撲女騎士害她慘摔 飼主竟撇清：牠是流浪狗

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
黃婦沒替飼養的狗繫上牽繩，結果小狗撲向胡女害摔車受傷，檢方依罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑，此為示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
黃婦沒替飼養的狗繫上牽繩，結果小狗撲向胡女害摔車受傷，檢方依罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑，此為示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

桃園黃姓婦人沒替自己養的狗繫上牽繩，反讓牠隨時能自由進出，結果胡姓女騎士路過時，狗突然衝出撲向她，害胡嚇到摔車甚至一路滑行撞到貨車頭，全身傷痕累累；警詢黃婦坦承是飼主，到了檢方訊時，黃竟卸責稱「那隻狗是流浪狗」，但檢方不採信依過失傷害將黃向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，黃婦（62歲）去年6月30日縱讓她實際管領的1隻黑白毛相間犬隻，沒有使用繫繩待在門口，剛好胡女騎機車幾過，小狗見狀突然撲向對方，胡嚇了一大跳當場摔車，還碰撞到旁邊1輛小貨車，導致左手、右腳都有擦傷

檢方訊時，黃矢口否認犯行，辯稱「那隻狗是流浪狗」不是她養的，但胡女指證歷歷，表示黃婦看到她摔車後隨即走進家裡，那隻狗也跟進去，且黃立刻把鐵捲門、家門都關上，直到警方到場敲門她才願出面。

小貨車駕駛也說，看到女騎士過來，結果1隻狗就撲向她，對方跌倒滑行碰到貨車頭，也有目睹那隻狗跑進路邊住家，後來1名婦人就出現把門關上、鐵捲門放下；另現場監視器、行車記錄器都拍下事發過程，胡女也提出醫院驗傷證明。

檢方認為，黃婦雖辯稱狗不是她養的，但偵查時曾自述，當時那隻狗跑到家裡，有餵牠吃東西大約2、3個月，後來就不見了，有時還是會常進出她家，況且警方到黃家敲門時，曾2度詢問這隻狗是誰養的，重複確認飼主身分，黃都說是她，相關對話警方祕錄器也都拍下。

檢方不採信黃辯詞，認定黃既然為實際管領犬隻的人，即屬「飼主」，本應注意替犬隻佩戴防護措施避免無故侵害他人，有疏於未注意過失，加上黃的行為和胡女受傷之間具有相當因果關係，偵結依過失傷害罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑。

流浪狗 行車記錄器 傷害罪

延伸閱讀

影／卡哇伊！台南山上水道博物館寵物區 高空看是柴犬臉

男警結束勤務騎車滑倒 對向雙載女騎士遭撞傷

流浪狗哪來？野地餵養繁衍是主因

高市復興所員警功夫再現 助女騎士化解鑰匙放車廂窘境

相關新聞

毛小孩飛撲女騎士害她慘摔 飼主竟撇清：牠是流浪狗

桃園黃姓婦人沒替自己養的狗繫上牽繩，反讓牠隨時能自由進出，結果胡姓女騎士路過時，狗突然衝出撲向她，害胡嚇到摔車甚至一路滑...

消防車1死4傷車禍 殉職小隊長馮永昌29日公祭

高雄市消防局鳳祥分隊消防車1月13日車禍，造成消防隊員1死4傷，消防小隊長馮永昌死亡，訂2月29日在高雄市立殯儀館舉行公...

高屏大橋車禍一人死亡 車流一度回堵4公里

台一線高屏大橋屏東往高雄接近下橋處，今天上近九時發生一起砂石車與2輛機車的交通事故，造成一人當場死亡，目前車禍由高雄警方...

中壢火車站強拉女子意圖猥褻 39歲街友遭逮送辦

一名有多項性騷擾紀錄的卓姓男街友昨天涉嫌在台鐵中壢火車站廁所強拉女子，並提出要與女子做愛而遭逮捕；經過調查後，男子被依違...

嘉義民雄嚴重機車車禍 一傷一昏迷

嘉義縣民雄鄉台一線260.03公里，嘉義市往民雄方向，昨晚21時許發生機車嚴重車禍，現場零件散落一地，嘉義縣50餘歲陳姓...

貨車違規左轉 女大生慘死

新北市淡水區昨天發生嚴重車禍釀一死二傷，四十六歲謝姓男子駕駛貨車，搶快又違規左轉，對向三輛機車閃避不及先後撞上，造成德明科大廿一歲宿姓女學生傷重不治、廿七歲周姓男騎士手腳骨折、十九歲李姓女騎士輕傷。

北市女因病死亡生前曾發燒 檢警著隔離衣相驗

台北市一名年約37歲李姓女子日前因病去世，因死者生前有發燒紀錄，檢方及法醫相驗時發覺有異，便以視訊方式對死者家屬製作筆錄，並身穿隔離衣進行相驗...

4歲男童掉落自家餐廳魚池 搶救宣告不治

新北市三峽區一名4歲林姓男童，疑似今天下午在住家附近玩耍時，不小心失足跌落家中經營的土雞城餐廳後方魚池，直到傍晚男童姨丈...

4歲男童不慎失足掉落魚池 送醫搶救中

新北市三峽區今日傍晚5時許，發生一起男童失足溺水的意外。一名4歲男童，在住家附近玩耍，疑似不小心失足跌落自家魚池。直到男...

透天厝神明廳火警瞬間成火海 她一個動作救2人

台南市七股區大埕里8日早上7點45分發生火警，屋內有2人，女屋主當時正在2樓房間休息，聞到煙味走到樓下發現神明廳失火，因...

女子在住家騎樓用電土催熟水果 不慎引爆受傷

嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者...

烏來鄉間小路上迴轉不慎 老婦連人帶車滑落邊坡無大礙

新北市烏來區福山信福路5.4K處今天上午發生一起意外事故，一名年約78歲的莊姓老婦人疑似因在路上迴轉倒車不慎，整輛車衝下...

熱門新聞

影片曝光！貨車送牛肉撞飛3騎士 女大生魂斷車輪下

館長洩密？ 余天助理：純聊天要當一回事那也沒辦法

國防部採購F-16V戰機 網友批執政黨亂搞屬合理評論

排隊領愛心便當遭檢舉 法官施志遠：我不是完人

北市女因病死亡生前曾發燒 檢警著隔離衣相驗

小資女健身房「輕適能」無預警倒閉 自救會提告詐欺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。