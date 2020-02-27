沙洲驚見死亡瓶鼻海豚 海巡協助就地掩埋
「咦!有海豚擱淺在沙洲。」海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾通報，在台南市網仔寮沙洲有1隻海豚擱淺，第11岸巡人具到達現場後發現，海豚已明顯死亡，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平研判為瓶鼻海豚，並由岸巡人員協助就地掩埋。
第11岸巡北堤安檢所人員，昨天下午2點多接獲通報後抵達現場，發現海豚擱淺於台南市網仔寮沙洲，已明顯死亡，身上外傷傷口面積約20公分，同時聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平協助了解。
王建平初步研判瓶鼻海豚，指導岸巡人員測量，身長約260公分、寬50公分、尾鰭55公分，研判已無研究價值，經台南市政府農業局同意後進行就地掩埋，近期已發生多起海洋保育類生物於岸際死亡案件，呼籲國人應保護海洋。
海巡署南部分署第11岸巡隊表示，近年來海豚擱淺於岸際時有所聞，為關懷海洋永續及保育海洋生態，如民眾於岸際發現相關保育類動物擱淺或救援，可直接撥打118服務專線，將馬上派員前往處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言