沙洲驚見死亡瓶鼻海豚 海巡協助就地掩埋

「咦!有海豚擱淺在沙洲。」海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾通報，在台南市網仔寮沙洲有1隻海豚擱淺，第11岸巡人具到達現場後發現，海豚已明顯死亡，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平研判為瓶鼻海豚，並由岸巡人員協助就地掩埋。

第11岸巡北堤安檢所人員，昨天下午2點多接獲通報後抵達現場，發現海豚擱淺於台南市網仔寮沙洲，已明顯死亡，身上外傷傷口面積約20公分，同時聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平協助了解。

王建平初步研判瓶鼻海豚，指導岸巡人員測量，身長約260公分、寬50公分、尾鰭55公分，研判已無研究價值，經台南市政府農業局同意後進行就地掩埋，近期已發生多起海洋保育類生物於岸際死亡案件，呼籲國人應保護海洋。