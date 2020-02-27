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沙洲驚見死亡瓶鼻海豚 海巡協助就地掩埋

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
鼻海豚擱淺台南網仔寮沙洲且明顯死亡，海巡署第11岸巡隊人員就地掩埋。記者黃宣翰／翻攝
鼻海豚擱淺台南網仔寮沙洲且明顯死亡，海巡署第11岸巡隊人員就地掩埋。記者黃宣翰／翻攝

「咦!有海豚擱淺在沙洲。」海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾通報，在台南市網仔寮沙洲有1隻海豚擱淺，第11岸巡人具到達現場後發現，海豚已明顯死亡，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平研判為瓶鼻海豚，並由岸巡人員協助就地掩埋。

第11岸巡北堤安檢所人員，昨天下午2點多接獲通報後抵達現場，發現海豚擱淺於台南市網仔寮沙洲，已明顯死亡，身上外傷傷口面積約20公分，同時聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平協助了解。

王建平初步研判瓶鼻海豚，指導岸巡人員測量，身長約260公分、寬50公分、尾鰭55公分，研判已無研究價值，經台南市政府農業局同意後進行就地掩埋，近期已發生多起海洋保育類生物於岸際死亡案件，呼籲國人應保護海洋。

海巡署南部分署第11岸巡隊表示，近年來海豚擱淺於岸際時有所聞，為關懷海洋永續及保育海洋生態，如民眾於岸際發現相關保育類動物擱淺或救援，可直接撥打118服務專線，將馬上派員前往處理。

鼻海豚擱淺台南網仔寮沙洲且明顯死亡，海巡署第11岸巡隊人員協助丈量後，就地掩埋。記者黃宣翰／翻攝
鼻海豚擱淺台南網仔寮沙洲且明顯死亡，海巡署第11岸巡隊人員協助丈量後，就地掩埋。記者黃宣翰／翻攝

海豚 海巡署 成功大學

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