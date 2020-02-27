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排隊買到口罩高興但下一秒發現新車不見 警找到他笑了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
排隊買到口罩高興但下一秒報案新車被偷，警找到他笑了，原來沒被偷。記者游明煌／翻攝
排隊買到口罩高興但下一秒報案新車被偷，警找到他笑了，原來沒被偷。記者游明煌／翻攝

基隆市一名男子日前到安樂衛生所排隊購買口罩，買到後很高興，但當他準備要返家時卻找不到機車，到派出所報案近日新買的機車遭竊，十分焦急。員警積極調閱路口影像沿線查訪，20分鐘後發現男子機車安然無恙地停放在安樂路二段與安和一街口，男子才恍然大悟，原來是自己記錯停車位置。

市警第四分局表示，日前上午9時30分許，一名男子神情慌張地走進安樂派出所報稱機車遭竊，請警方協尋，警員劉育靜獲報後，先安撫男子情緒，請他冷靜回想該機車最後停放位置，積極查處協尋。

50多歲男子向劉員表示，上午9時許騎乘機車到安樂路二段安樂區公所附近洽公，隨後又急忙趕至安樂衛生所排隊購買口罩，當他準備要返家時卻找不到機車，想到機車才剛買遭竊，讓他很焦急心慌。

劉育靜詢問過程後，積極調閱路口影像沿線查訪，20分鐘後，發現男子機車安然無恙地停放在安樂路二段與安和一街口，男子才恍然大悟，原來是自己記錯停車位置!頻頻感謝員警積極協尋，失而復得的感覺，如同洗了三溫暖一樣，原來車子沒被偷。

第四分局建議，停好車輛或機車後，離開前可利用手機拍下愛車位置，並連同附近特殊背景及門牌、路牌一起拍下來，或利用手機地圖軟體紀錄停車位置，這樣就不用擔心會忘記愛車停在哪裡。

衛生所 口罩 基隆

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