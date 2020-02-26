4歲男童掉落自家餐廳魚池 搶救宣告不治

新北市三峽區一名4歲林姓男童，疑似今天下午在住家附近玩耍時，不小心失足跌落家中經營的土雞城餐廳後方魚池，直到傍晚男童姨丈發現男童不見蹤影，才發現男童在魚池中、已失去意識，嚇得趕緊報警，男童送醫經搶救仍宣告不治，詳細事發原因，仍待警方調查。

據了解，林姓男童下午5時，在自家經營的土雞城餐廳外玩耍，後來他跑到住家後方的魚池便未再出現，林姓男童家人也未察覺有異。到了傍晚5時30分左右，林姓男童姨丈遲遲未見他的蹤影，便開始住家附近尋找林姓男童。

姨丈走到後方魚池，便發現失去意識的林姓男童倒在魚池中，他嚇得趕緊將林姓男童抱起，並立刻報警。警方獲報到場，將男童送往恩主公醫院救治，經搶救仍宣告不治，詳細原因仍待警方調查。