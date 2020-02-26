透天厝神明廳火警瞬間成火海 她一個動作救2人

台南市七股區大埕里8日早上7點45分發生火警，屋內有2人，女屋主當時正在2樓房間休息，聞到煙味走到樓下發現神明廳失火，因火勢很大溫度極高無法靠近，當機立斷立即關閉房屋後側廚房和神明廳區隔的木門，女屋主再隨同其親人從後方防火巷逃出，2人僅受驚嚇但毫髮無傷。

七股消防分隊於接獲119通報，立即出勤，到達現場發現是連棟住宅的1樓神明廳起火，立即出水線灌救，火勢於短時間內即撲滅。

從火場災後照片就可以看出，關門後廚房的牆壁及天花板都是白色未受煙燻，神明廳則是全室燒燬焦黑，因關門此動作而避免生命及財產更嚴重損傷。

台南市政府消防局第3救災救護大隊強調，「關門、裝設住宅用火災警報器」是防止火災傷亡最重要的不二法門，這是因為門能擋住火煙熱；當受困者無法穿越火場逃生時，透過關門躲在相對安全的空間，可以把火勢與濃煙侷限於起火處所，就不會延燒至其他居室造成人命損傷，裝設住宅用火災警報器則可以提早發現火警，爭取反應及逃生時間。

這次的火警，由於女屋主反應迅速，將廚房和神明廳的隔間門關閉，避免火煙隨著樓梯迅速流竄至2、3樓，並從防火巷逃出，是一個很成功的關門侷限火災，順利逃生的案例。

七股消防隊於災後進行訪視及宣導，並協助裝設住宅用火災警報器，以確保民眾生命財產安全。