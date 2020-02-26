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透天厝神明廳火警瞬間成火海 她一個動作救2人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／翻攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／翻攝

台南市七股區大埕里8日早上7點45分發生火警，屋內有2人，女屋主當時正在2樓房間休息，聞到煙味走到樓下發現神明廳失火，因火勢很大溫度極高無法靠近，當機立斷立即關閉房屋後側廚房和神明廳區隔的木門，女屋主再隨同其親人從後方防火巷逃出，2人僅受驚嚇但毫髮無傷。

七股消防分隊於接獲119通報，立即出勤，到達現場發現是連棟住宅的1樓神明廳起火，立即出水線灌救，火勢於短時間內即撲滅。

從火場災後照片就可以看出，關門後廚房的牆壁及天花板都是白色未受煙燻，神明廳則是全室燒燬焦黑，因關門此動作而避免生命及財產更嚴重損傷。

台南市政府消防局第3救災救護大隊強調，「關門、裝設住宅用火災警報器」是防止火災傷亡最重要的不二法門，這是因為門能擋住火煙熱；當受困者無法穿越火場逃生時，透過關門躲在相對安全的空間，可以把火勢與濃煙侷限於起火處所，就不會延燒至其他居室造成人命損傷，裝設住宅用火災警報器則可以提早發現火警，爭取反應及逃生時間。

這次的火警，由於女屋主反應迅速，將廚房和神明廳的隔間門關閉，避免火煙隨著樓梯迅速流竄至2、3樓，並從防火巷逃出，是一個很成功的關門侷限火災，順利逃生的案例。

七股消防隊於災後進行訪視及宣導，並協助裝設住宅用火災警報器，以確保民眾生命財產安全。

第3救災救護大隊大隊長楊子濬呼籲民眾應於自宅裝設住宅用火災警報器，可以提早發現火警，爭取反應及逃生時間，火警發生時千萬不要驚慌，除了立即打119報案外，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄，增加逃生機會，確保生命安全。

台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失，門後幾乎沒被燒到。記者吳淑玲／翻攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失，門後幾乎沒被燒到。記者吳淑玲／翻攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／攝
台南七股一棟透天民宅火警，房主關門的動作，不僅救了自己，也減少房屋財務損失。記者吳淑玲／攝

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