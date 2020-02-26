台北寂寞百歲人瑞 獨自回九份故鄉窩了2天才被尋獲

台北市余姓百歲人瑞失蹤，家人報警協尋。兩天後有人看見她在瑞芳山區獨自行走，褲子沾有泥巴。員警接獲通報前往協助，發現她正是失蹤的人瑞，所幸近日沒下雨，氣溫回升，老阿嬤健康無大礙，連繫家屬帶她回家。

瑞芳警分局25日上午接獲報案，在九份往猴硐的路上發現1名老婦人獨自行走，因為褲子沾有泥巴，擔心發生危險，請警方出面協助。

瑞芳派出所警員楊沛盛、謝采惟、李鎔安到場，發現她正是被通報協尋的百歲人瑞，將老婦帶回派出所並通知家屬前來會合。

余姓人瑞因丈夫住院，目前獨居。雖然高齡，但神智清楚，生活能自理。23日上午她外出運動後行蹤不明，家屬遍尋不著報案。

警方調閱監視器，發現她從南港搭乘計程車到九份地區琉瑯頭步道下車。瑞芳警、消曾陪同家屬尋找，仍無所獲。直到昨天上午接獲民眾報案才找到她。

據了解，余姓人瑞疑生活孤單，缺乏家人關懷，才會決定坐車回幼年生活的九份地區。白天她會在琉瑯頭步道一帶行走，入夜後就窩在路邊隱蔽處過夜，吃的很少，但有喝水，身體無大礙。