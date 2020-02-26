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他酒醒不見背包 返大溪報警摸黑尋獲且5萬分文未少

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
警方幫男子找到背包，並清點裡面財務都沒少。記者鄭國樑／攝影
警方幫男子找到背包，並清點裡面財務都沒少。記者鄭國樑／攝影

60歲家住新北市的曾姓男子昨天下午到桃園市大溪區武嶺橋附近參加友人慶生餐會，幾杯黃湯下肚後不勝酒力醉倒，朋友幫忙叫計程車送他返家。曾男返家酒醒後發現隨身背包不翼而飛，裡面有租借土地簽約金約5萬元，慌張之下和兒子趕回大溪原來餐敘地點，但是在附近及友人家中遍尋不著，於是報警請警方協助，結果警方在1小時內找回背包。

大溪警分局表示，中新派出所獲報後所長胡藤耀立即率2名警力到現場，員警先安撫曾男情緒，接著陪他至友人家中找尋未果，警方調閱曾友人住家社區監視器畫面，確認曾男將背包攜帶上計程車，但他兒子表示看過送父親返家的計程車，車內未發現隨身背包。

警方只能依畫面聯繫計程車司機，司機表示未注意曾男是否攜帶背包上車，但曾男曾於大鶯路段下車嘔吐，警方詢問司機行駛路線後陪同曾男沿途找尋。約30分鐘後，警方在離曾男朋友家約4公里外的大鶯路一處草叢，發現曾男背包，現場清點後所背包內現金未短少，曾男滿臉愁容立刻煙消雲散，再三感謝警方協助尋回遺失背包及現金。

男子慶幸找到背包，裡面約5萬元也沒掉。記者鄭國樑／翻攝
男子慶幸找到背包，裡面約5萬元也沒掉。記者鄭國樑／翻攝
警方在路邊草叢裡找到他的背包。記者鄭國樑／翻攝
警方在路邊草叢裡找到他的背包。記者鄭國樑／翻攝

計程車 武嶺

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