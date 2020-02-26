女子在住家騎樓用電土催熟水果 不慎引爆受傷

嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者，送嘉義長庚醫院救治。

消防局說，受傷的42歲婦女胸疼痛，肢體多處燒傷，意識清楚，電土引爆不能用水沖滅火，婦女疑用水不慎引爆，電土就是一般化工行就能取得的碳化鈣，便宜又容易買的到，但利用電土催熟水果的方式，有可能引爆、引來火勢。

現在已經不太有水果商或民眾使用電土，主要在電土加水，如果沒有掌握好溫度或是剛好遇到燃點，容易引爆，傳統做法用電土加水，放在密閉紙箱就能催熟水果，但現在的水果商早就不用此法，現在作法是利用酒精，或是其中成份的乙烯催熟。