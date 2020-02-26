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女子在住家騎樓用電土催熟水果 不慎引爆受傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供

嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者，送嘉義長庚醫院救治。

消防局說，受傷的42歲婦女胸疼痛，肢體多處燒傷，意識清楚，電土引爆不能用水沖滅火，婦女疑用水不慎引爆，電土就是一般化工行就能取得的碳化鈣，便宜又容易買的到，但利用電土催熟水果的方式，有可能引爆、引來火勢。

現在已經不太有水果商或民眾使用電土，主要在電土加水，如果沒有掌握好溫度或是剛好遇到燃點，容易引爆，傳統做法用電土加水，放在密閉紙箱就能催熟水果，但現在的水果商早就不用此法，現在作法是利用酒精，或是其中成份的乙烯催熟。

消防局指出，碳化鈣加水等於「乙炔加氫氧化鈣」，乙炔可燃燒，過去拿來作為照明工具，氫氧化鈣俗稱熟石灰，強鹼性、碰到會受傷。

嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者，送嘉義長庚醫院救治，圖為嘉義長庚。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者，送嘉義長庚醫院救治，圖為嘉義長庚。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者。圖／消防局提供

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