聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子在住家騎樓用電土催熟水果 不慎引爆受傷
嘉義縣消防局救災救護指揮中心下午獲報，朴子市有處住宅騎樓，有名婦女用電土催熟水果，不慎引爆受傷，消防隊員獲報到場搶救傷者，送嘉義長庚醫院救治。
消防局說，受傷的42歲婦女胸疼痛，肢體多處燒傷，意識清楚，電土引爆不能用水沖滅火，婦女疑用水不慎引爆，電土就是一般化工行就能取得的碳化鈣，便宜又容易買的到，但利用電土催熟水果的方式，有可能引爆、引來火勢。
現在已經不太有水果商或民眾使用電土，主要在電土加水，如果沒有掌握好溫度或是剛好遇到燃點，容易引爆，傳統做法用電土加水，放在密閉紙箱就能催熟水果，但現在的水果商早就不用此法，現在作法是利用酒精，或是其中成份的乙烯催熟。
消防局指出，碳化鈣加水等於「乙炔加氫氧化鈣」，乙炔可燃燒，過去拿來作為照明工具，氫氧化鈣俗稱熟石灰，強鹼性、碰到會受傷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言