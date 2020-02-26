影／別靠近花瓶嶼、棉花嶼 娛樂漁船載客釣魚將被罰
基隆海巡隊今天在花瓶嶼取締2艘娛樂漁業漁船，載客在緩衝區海域違規釣魚，蒐證後將移送基隆市政府裁處。基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，依野生動物保護法相關規定，可處5萬元到25萬元罰款。
海巡署第二(北基)巡防區今天上午接獲民眾打「118」報案，指有數艘娛樂漁船在距花瓶嶼200公尺內海域違規垂釣。
基隆海巡隊線上巡防艇前往查處，抵達花瓶嶼海域時發現2艘娛樂漁船載客在緩衝區垂釣，違規事證明確，完成蒐證後，要求2艘船離開當地海域，並將全案函送送市府裁處。
陳瑞濱說，依據基隆市棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區公告事項規定，不得在距棉花嶼500公尺、距瓶嶼200尺內的緩衝區海域有娛樂漁業行為，在接獲海巡署取締資料，若查證屬實將依動保法裁罰，初犯應會罰最低金額5萬元。
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