法務部建置AI語音辨識系統 盼提升開庭效率

法務部今天表示，北檢1月間已建置偵查庭AI語音辨識系統，該系統可在偵訊過程中即時產製逐字稿，除辨識法律專業用語，還能自動標示發言人別，期盼藉此提升開庭效率。

法務部表示，去年起運用新興人工智慧科技完成AI語音辨識系統，並於今年1月於台北地檢署第16偵查庭試辦。

法務部新聞稿指出，檢察官於偵查庭問訊與應訊人回覆的證詞內容，對於案件後續偵辦方向，往往具有牽一髮動全身的效力，透過建置偵查庭AI語音辨識系統，完整記錄偵訊內容及發言雙方逐字稿，可快速調閱筆錄文字及當時音檔內容，精進檢察機關作業、保障人民權益。

新聞稿提到，目前使用的AI語音辨識系統，採台灣優先的本地國語發音優化開發，可辨識檢察機關相關術語及法律專業用語，並於檢察署內完成語音辨識，以符合偵查不公開。

法務部表示，辨識系統透過指向性麥克風，可同步辨識多人發言，也能建立法律專用語音庫，作為後續法務業務結合語音辨識應用或研究的基礎建設。

法務部資訊處則表示，目前試辦效果顯示準確率可達9成，書記官開啟筆錄系統時，辨識系統同步啟動，不會影響開庭速度，反而能減輕書記官繕打筆錄工作負荷，加快開庭效率，未來擬朝辨識台語、客語等方向努力。