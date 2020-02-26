防疫中央地方零距離 警政署長陳家欽訪視竹市警派出所
新型肺炎疫情襲台，為激勵第一線執勤員警士氣，警政署長陳家欽今天下午訪視新竹市警察局第二分局埔頂派出所與基層員警面對面座談，並慰勉員警執行防疫工作辛勞之餘亦不忘以身作則，落實測量額溫、噴灑酒精洗手等防疫措施，同時提醒防疫期間應注意自身健康狀況，隨時保持清潔衛生。
陳家欽說，執勤員警要有正確的自我防疫觀念，執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案或協助護送傷（病）患至醫院，務必要戴口罩，平時注意勤洗手或使用消毒酒精（乾洗手）以確保衛生安全。
陳家欽指出，警政署自2月7日起配發全國各警察機關每天、每一位外勤上班員警至少一個口罩，讓員警安心、放心從事防疫工作，之後也會繼續配發，以保障第一線防疫工作員警的健康。目前政府對於防疫工作的執行措施，各行政機關無不同心協力，防疫措施多管齊下，就是為了確保國人健康平安，共同努力圓滿完成防疫工作。
新竹市警察局長鄧學鑫指出，目前新竹市府團隊已提早應對並持續不間斷執行強化各項防疫工作，藉由智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，警方也全力投入防疫工作，期望能達成市長林智堅「市府用心，民眾安心」、「防疫工作做到滴水不漏」的要求。近日適逢中小學開學，警方亦擴大護童勤務，結合義警、民防、義交等民力，於上、下學時段加強校園巡邏及守望勤務，落實關懷學童安全作為。
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