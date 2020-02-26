雲林警民合作攔阻22件遭詐案件 累計受騙金額1105萬

雲林縣警察局統計去年10到12月一季來，金融機構與警方警民合作，成功攔阻22件民眾遭詐案件，攔阻受騙金額達新臺幣1105萬6305元，其中最高攔阻金額296萬元，其中詐騙手法以「假檢警」、「假投資」為最大宗。

一位婦人去年11月接到有人假冒檢察官、警官的詐騙電話，對方告知其證件遭受盜用開戶，涉嫌洗錢案件，且已經逮捕到共犯，並指認她為主嫌，讓婦人心生畏懼，嚇得乖乖配合。

婦人依詐騙人員指示要前往銀行匯款296萬元，所幸行員驚覺有異緊急通報警方，才成功阻止婦人辛苦存下的積蓄遭騙走。

另位42年次男子，去年10月28日想要投資英國建設案，準備匯款80萬元到國外，幸好行員關懷才阻止，沒想到該名男子仍不死心，隔天再到銀行，指稱受友人介紹，要匯款購買澳洲外匯，最後仍引行員注意，經警方、銀行勸說，男子才願意聽勸。

雲林縣警局長顏旺盛、雲林地方檢察署主任檢察官江金星昨下午在警局舉行治安會報，顏旺盛代表縣長張麗善頒發獎狀及禮券，表揚金融機構協助通報員警攔阻民眾遭詐有功人員共44位。

顏旺盛表示，詐騙集團常用各種手法騙取人民血汗錢，導致被害人財產無端損失，警方與金融機構、超商建立聯防機制，採取「打防並重」措施，保護縣民財產安全。