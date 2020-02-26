快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

女警牽九旬翁國台語「雞同鴨講」 翁笑：大人好親切

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
陳翁有走失紀錄，家屬替他申請「愛心手鍊」，員警順利聯繫上家屬並送返回家。圖／台中市警察局第二分局提供
陳翁有走失紀錄，家屬替他申請「愛心手鍊」，員警順利聯繫上家屬並送返回家。圖／台中市警察局第二分局提供

台中市一名高齡90歲陳姓老翁在公園迷途，女警余珮毓發現老翁有失智現象，所幸配有「愛心手鍊」，余員以「不輪轉」的台語與老翁對話，牽著陳翁的手沿路「雞同鴨講」走回派出所查詢，順利聯繫上家屬。陳翁笑說，以前「大人（日治時期的警察）」很兇，現在很親切、很讚，讓他覺得很安心。

台中市90歲陳姓老翁前天深夜10點多呆坐在台中公園，台中市警局第二分局公園所女警余珮毓發現，詢問老翁家住哪？有無親友聯繫方式？陳翁只說住在光復國小附近，兒子要來接他，但隨後又文不對題，顯見有失智現象。

不會說台語的余珮毓說，陳翁只會說台語，她就以國語夾雜不輪轉的台語陪老翁「雞同鴨講」聊天，並沿途牽著老翁的手走回公園所；所幸陳翁手上配有預防走失的「愛心手鍊」，值班警員陳昱徵調閱相關資料，順利聯繫上老翁兒子。

老翁兒子說，父親之前有過失蹤紀錄，好在有替他申請防走失手鍊；當天下午父親獨自出門後遲遲未返家，他在住家附近繞了很久都找不到，正想報警時就接到警方來電報佳音，非常感謝警方的協助。

女警余珮毓外型亮眼，雖然台語不太流暢，仍試著陪陳翁聊天，並牽著陳翁返回派出所聯繫家屬。圖／台中市警察局第二分局提供
女警余珮毓外型亮眼，雖然台語不太流暢，仍試著陪陳翁聊天，並牽著陳翁返回派出所聯繫家屬。圖／台中市警察局第二分局提供
女警余珮毓外型亮眼，雖然台語不太流暢，仍試著陪陳翁聊天，並牽著陳翁返回派出所聯繫家屬。圖／台中市警察局第二分局提供
女警余珮毓外型亮眼，雖然台語不太流暢，仍試著陪陳翁聊天，並牽著陳翁返回派出所聯繫家屬。圖／台中市警察局第二分局提供
陳翁有走失紀錄，家屬替他申請「愛心手鍊」，員警順利聯繫上家屬並送返回家。圖／台中市警察局第二分局提供
陳翁有走失紀錄，家屬替他申請「愛心手鍊」，員警順利聯繫上家屬並送返回家。圖／台中市警察局第二分局提供

老翁 台語 台中市

延伸閱讀

板橋榮家失智專區 打造熟悉的家

日本阿嬤溫暖英文信 曝台南女警助圓夢尋亡夫1935舊居

影／轎車電瓶故障狂被叭 正妹警與路人施洪荒之力推車前行

不只高雄台中也出包 中市交大文宣有對岸女交警

相關新聞

蘇花改科技執法強大 攔截112輛「幽靈車」無所遁形

蘇花改分階段通車，上個月已全線通車，宜蘭監理站與縣警局採取科技執法，聯手攔截已被註銷車牌還在路上趴趴走的「幽靈車」，執法...

烏來鄉間小路上迴轉不慎 老婦連人帶車滑落邊坡無大礙

新北市烏來區福山信福路5.4K處今天上午發生一起意外事故，一名年約78歲的莊姓老婦人疑似因在路上迴轉倒車不慎，整輛車衝下...

影／別靠近花瓶嶼、棉花嶼 娛樂漁船載客釣魚將被罰

基隆海巡隊今天在花瓶嶼取締2艘娛樂漁業漁船，載客在緩衝區海域違規釣魚，蒐證後將移送基隆市政府裁處。基隆市動物保護防疫所所...

她擔心太擠不讓老翁進電梯 兩人起爭執互吐口水爭輸贏

黃姓婦人和兒、媳等人一起坐電梯，江姓老翁也想進入，黃婦認為空間有限，且媳婦懷孕，不讓江搭電梯引發爭執。黃婦先對江吐口水，...

台鐵楊梅段 今晨男子疑臥軌遭輾斃

台鐵桃園楊梅至富岡區段，清晨發生死傷事故。5時50分台鐵1120次，北湖開往基隆區間車，行經楊梅、富岡間西正線統一公司平交道，輾過鐵軌上躺著的一名男子，男子當場死亡，身分及死因待查。

台61觀音新屋區間測速開罰改變 下月起超速10K以上開罰

桃園市台61快速道觀音、新屋區間測速照相路段2.8公里、限速90公里，區間超速開罰，由於平均罰款4000元，許多駕駛人行...

影／萬里濃霧 轎車撞飛對向車道翻滾 2車閃過超驚險

昨天一名男子開車行經新北市萬里區台二線金山往基隆方向時，疑因濃霧視線不良，加上車速又快，衝撞分隔島後翻車彈飛到對向車道，...

花蓮縣府免費提供次氯酸水 警察分局可領取

新型冠狀病毒疫情嚴峻，花蓮縣政府免費提供次氯酸水消毒，在縣內警察分局等處設置7個地點，讓民眾可隨時前往領取，並請自備不透...

「維和部隊將軍」為愛送30萬美金？ 單身婦險遭詐

基隆市一名年約50歲的陳姓婦人日前透過網路交友，結識一名自稱是「美國派駐中東地區維和部隊將軍」的網友，兩人多日相談甚歡後...

雲林赫見豬屍橫躺麥寮岸際 海巡緊急啟動防疫

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員，昨天下午在雲林許厝寮泊地進行例行性巡查時，赫然發現岸際有豬屍，海巡人員不敢掉以...

勸不聽！兩度趴趴走被逮 北市重罰送強制隔離

北市衛生局昨再開罰2位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因2度不遵守居家檢疫規定，昨...

出席治安會報 韓國瑜指示加強防範街頭鬥毆

高雄市警察局今上午舉行治安會報，市長韓國瑜出席，會後高雄市政府警察局刑警大隊偵查組長蔡培元受訪說，市長有指示針對街頭鬥毆...

熱門新聞

影／台南市將軍冷血槍案歹徒 晚間在佳里警分局附近落網

行人闖台鐵楊梅富岡間遭區間車撞斃 該區間目前仍封鎖

謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

媒體稱她「基隆的母親」 他回應「母親？母你娘」挨告

開車載一雙兒女上學 母遇死劫2童乘安全座椅逃過一劫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。