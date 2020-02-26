女警牽九旬翁國台語「雞同鴨講」 翁笑：大人好親切

台中市一名高齡90歲陳姓老翁在公園迷途，女警余珮毓發現老翁有失智現象，所幸配有「愛心手鍊」，余員以「不輪轉」的台語與老翁對話，牽著陳翁的手沿路「雞同鴨講」走回派出所查詢，順利聯繫上家屬。陳翁笑說，以前「大人（日治時期的警察）」很兇，現在很親切、很讚，讓他覺得很安心。

台中市90歲陳姓老翁前天深夜10點多呆坐在台中公園，台中市警局第二分局公園所女警余珮毓發現，詢問老翁家住哪？有無親友聯繫方式？陳翁只說住在光復國小附近，兒子要來接他，但隨後又文不對題，顯見有失智現象。

不會說台語的余珮毓說，陳翁只會說台語，她就以國語夾雜不輪轉的台語陪老翁「雞同鴨講」聊天，並沿途牽著老翁的手走回公園所；所幸陳翁手上配有預防走失的「愛心手鍊」，值班警員陳昱徵調閱相關資料，順利聯繫上老翁兒子。