影／消防車開箱大解密 認識消防各式車輛與器材
消防車開箱大解密！苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。
新冠肺炎疫情影響，學校昨天開學日，苗栗縣長徐耀昌說，希望校園做好防疫工作，學生們利用下課10分鐘，多多出來曬太陽，太陽含有豐富的維生素D，能夠增加免疫力；另外教室也要讓空氣流通，提醒學童們要勤洗手。
今天直播現場超熱鬧，苗栗縣消防局帶領文山國小學童們認識消防工作，從消防隊員穿著的裝備、使用各式車輛器材，包括救助器材車、雲梯車、水箱車、小型水箱車，另外現場也出動空拍機，與熱顯像儀等裝備，讓學童們大飽眼福，認識消防工作。
苗栗縣消防局的雲梯車目前共有5輛，配置在苗栗市、頭份、竹南、通霄，未來苑裡消防分隊也將配置。
高雄市消防局鳳祥分隊本月14日出勤時發生車禍，釀1死4傷，消防車的後車廂沒有安全帶，安全引發質疑。消防署也全面清查，苗栗縣消防局指出，縣內消防車，設有後座車廂，清點有22輛，已全面禁止出勤時坐在後坐車廂，後座大多用來放置物品。
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