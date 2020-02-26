快訊

新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

影／消防車開箱大解密 認識消防各式車輛與器材

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影

消防車開箱大解密！苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。

新冠肺炎疫情影響，學校昨天開學日，苗栗縣長徐耀昌說，希望校園做好防疫工作，學生們利用下課10分鐘，多多出來曬太陽，太陽含有豐富的維生素D，能夠增加免疫力；另外教室也要讓空氣流通，提醒學童們要勤洗手。

  今天直播現場超熱鬧，苗栗縣消防局帶領文山國小學童們認識消防工作，從消防隊員穿著的裝備、使用各式車輛器材，包括救助器材車、雲梯車、水箱車、小型水箱車，另外現場也出動空拍機，與熱顯像儀等裝備，讓學童們大飽眼福，認識消防工作。

苗栗縣消防局的雲梯車目前共有5輛，配置在苗栗市、頭份、竹南、通霄，未來苑裡消防分隊也將配置。

高雄市消防局鳳祥分隊本月14日出勤時發生車禍，釀1死4傷，消防車的後車廂沒有安全帶，安全引發質疑。消防署也全面清查，苗栗縣消防局指出，縣內消防車，設有後座車廂，清點有22輛，已全面禁止出勤時坐在後坐車廂，後座大多用來放置物品。

苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今臉書直播來到苗栗市文山國小，在消防隊員帶領下，展開「消防車開箱大解密」，消防局出動各式車輛、器材，讓學童認識消防工作，體驗消防裝備，讓防災教育從小扎根。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

媽祖進香活動照辦？ 徐耀昌：不該把責任推給媽祖

影／開學首日 苗栗縣長到國小校園開直播宣導防疫

影／施情畫義「五方共好」太極之美競標最高價

影／徐筱菁遞補苗縣議員 徐耀昌頒當選證書「徐家的榮耀」

相關新聞

她擔心太擠不讓老翁進電梯 兩人起爭執互吐口水爭輸贏

黃姓婦人和兒、媳等人一起坐電梯，江姓老翁也想進入，黃婦認為空間有限，且媳婦懷孕，不讓江搭電梯引發爭執。黃婦先對江吐口水，...

台鐵楊梅段 今晨男子疑臥軌遭輾斃

台鐵桃園楊梅至富岡區段，清晨發生死傷事故。5時50分台鐵1120次，北湖開往基隆區間車，行經楊梅、富岡間西正線統一公司平交道，輾過鐵軌上躺著的一名男子，男子當場死亡，身分及死因待查。

台61觀音新屋區間測速開罰改變 下月起超速10K以上開罰

桃園市台61快速道觀音、新屋區間測速照相路段2.8公里、限速90公里，區間超速開罰，由於平均罰款4000元，許多駕駛人行...

影／萬里濃霧 轎車撞飛對向車道翻滾 2車閃過超驚險

昨天一名男子開車行經新北市萬里區台二線金山往基隆方向時，疑因濃霧視線不良，加上車速又快，衝撞分隔島後翻車彈飛到對向車道，...

花蓮縣府免費提供次氯酸水 警察分局可領取

新型冠狀病毒疫情嚴峻，花蓮縣政府免費提供次氯酸水消毒，在縣內警察分局等處設置7個地點，讓民眾可隨時前往領取，並請自備不透...

「維和部隊將軍」為愛送30萬美金？ 單身婦險遭詐

基隆市一名年約50歲的陳姓婦人日前透過網路交友，結識一名自稱是「美國派駐中東地區維和部隊將軍」的網友，兩人多日相談甚歡後...

雲林赫見豬屍橫躺麥寮岸際 海巡緊急啟動防疫

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員，昨天下午在雲林許厝寮泊地進行例行性巡查時，赫然發現岸際有豬屍，海巡人員不敢掉以...

勸不聽！兩度趴趴走被逮 北市重罰送強制隔離

北市衛生局昨再開罰2位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因2度不遵守居家檢疫規定，昨...

出席治安會報 韓國瑜指示加強防範街頭鬥毆

高雄市警察局今上午舉行治安會報，市長韓國瑜出席，會後高雄市政府警察局刑警大隊偵查組長蔡培元受訪說，市長有指示針對街頭鬥毆...

失控撞樹又衝撞民宅鐵捲門 新北物流車司機受困搶救

新北市板橋區金門街今天上午發生一起物流貨車撞民宅車禍意外，楊姓司機一度受困車內，經消防人員破壞車體救出送醫，暫無生命危險...

深夜自撞台中工業區安全島 轎車被削去大片人無礙

台中市趙姓男子昨天開車行經台中工業區的西屯區東大路時，疑未注意車前狀況，轎車直接擦撞快車道的中央分隔島，導致轎車的左側車...

居家檢疫趴趴走警訊錯誤高 警員白跑還被虧

新冠肺炎疫情延燒，桃園市居家檢疫昨天止仍有近1200人，市警局全力配合追蹤、協尋監控行蹤，避免檢疫者趴趴走，市警局今天上...

熱門新聞

影／台南市將軍冷血槍案歹徒 晚間在佳里警分局附近落網

行人闖台鐵楊梅富岡間遭區間車撞斃 該區間目前仍封鎖

謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

媒體稱她「基隆的母親」 他回應「母親？母你娘」挨告

開車載一雙兒女上學 母遇死劫2童乘安全座椅逃過一劫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。