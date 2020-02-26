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她擔心太擠不讓老翁進電梯 兩人起爭執互吐口水爭輸贏

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
黃姓婦人和江姓老翁在百福火車站搭電梯引發爭執，兩人互吐口水，都被檢方依公然侮辱罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
黃姓婦人和江姓老翁在百福火車站搭電梯引發爭執，兩人互吐口水，都被檢方依公然侮辱罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

黃姓婦人和兒、媳等人一起坐電梯，江姓老翁也想進入，黃婦認為空間有限，且媳婦懷孕，不讓江搭電梯引發爭執。黃婦先對江吐口水，江也吐口水反擊，事後互告。基隆地檢署偵結，將兩人都依公然侮辱罪嫌起訴。

警方調查，黃女和兒、媳等家人去年8月15日晚上9點多，在台鐵百福車站搭乘旅客電梯下樓。眾人進入後，江男也想進入電梯，但江女認為自家人全進電梯，空間所剩有限，加上媳婦懷孕，擔心推擠，因此阻止江進電梯。

江男認為電梯空間仍足夠他搭乘，堅持進入，與黃女發生爭執。過程中兩人互吐口水，相互推打，相爭不下，最後報警處理。

員警前往處理時，兩人堅持提告對方犯公然侮辱罪，警詢後將兩人移送法辦。檢方檢視電梯監視器錄影畫面，確認黃女和江男有互吐口水，藉以侮辱對方事實，分別起訴。

黃女另指控因被江男推擠造成她頭痛，要告江涉犯傷害罪。檢方認為黃女未能明確舉出受何傷害，經調查也無證據足認江男行為構成傷害罪。

江男則指控黃女不讓他坐電梯，涉犯強制罪。檢方查出，黃女先向江男吐口水，江男也向黃女吐口水，並舉手反擊，黃女才回手。兩人接著持續互吐口水，相互推打，認定黃女所為並非要江退出電梯，與強制罪構成要件不符。

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