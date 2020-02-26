台61觀音新屋區間測速開罰改變 下月起超速10K以上開罰

桃園市台61快速道觀音、新屋區間測速照相路段2.8公里、限速90公里，區間超速開罰，由於平均罰款4000元，許多駕駛人行經開始配合「降速」避免被罰，市警局交通大隊今天上午表示，台61線區間測速照相路段今年初實施以來效果很好，決定自3月1日起，現行超過速限20公里以上開罰規定，將下修改為超過限速10公里以上開罰，呼籲駕駛人行經自動減速通行。

桃園市台61線區間測速照相路段，從觀音到新屋路段北上52.43公里到47.15公里、南下47.25公里到52.53公里處，為桃園第1條實施區間測速照相路段，市警局交大統計，該路段今年1月至今，取締違規超速車輛約5100多輛車次，罰款共約2000多萬元，平均超速罰款4000元，已讓許多駕駛人行經該區間路段減速超過172秒通過。