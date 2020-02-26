新冠肺炎疫情全民關注 派出所落實消毒

新冠肺炎疫情全民關注，人來人往的派出所更是接觸民眾第一線。對此，高雄市警察局前鎮分局瑞隆派出所長郭志誠昨天率領員警們在駐地進行消毒作業，落實防疫。

有鑑於肺炎疫情擴散延燒，又逢登革熱高峰期將至，為了讓上班的員警放心，也讓前來洽公的民眾安心，瑞隆所員警昨天在駐地環境、地下室等處，持續用漂白水、酒精消毒，郭志誠也使用「除蟲噴霧罐」、「殺蟲劑」進行定期除蟲，不放過任何死角，落實防制武漢肺炎和登革熱等疫情發生。

員警用心消毒，讓前來報案洽公的民眾也說，前鎮崗山仔地區人與人接觸密集，加強防疫很有必要，感謝瑞隆所員警辛勞為防疫把關。