影／萬里濃霧 轎車撞飛對向車道翻滾 2車閃過超驚險

昨天一名男子開車行經新北市萬里區台二線金山往基隆方向時，疑因濃霧視線不良，加上車速又快，衝撞分隔島後翻車彈飛到對向車道，翻滾了一圈後直衝向前才停住，對向2輛轎車緊急停車，差點被撞上，十分驚險。一名駕駛說，「差一點就被撞上，屎尿都差點嚇出來了」。

警方調查，昨天上午8點多，一名男子開一輛白色轎車，行經台二線萬里往基隆方向，當時有濃霧，視線不良，轎車直接衝撞分隔島後翻覆對向車道，翻了一圈，駕駛從車內爬出，並沒有受傷，不願送醫，因是自撞，警方受理後採證後男子自行離去，並無酒駕，疑濃霧影響視線自撞。

當時開在對向車道的一名貨車司機目擊整個過程，他說，約在8點半左右，他從外木山做生意要回來往金山方向，發現有大霧，能見度約只有30公尺，白色轎車速度很快，有聽到車聲，飛過分隔島撞飛到他的車道前面，他當時開貨車，他前方還有一輛轎車緊急閃到一邊，他開在後面也跟著閃，才沒有被撞到。

這名目擊者事後受訪時仍心有餘悸，他說，看到車子飛過來，嚇到屎尿都差點「剉」出來，差一點就被撞上，真的嚇死了，幸好命大沒有被撞上。

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