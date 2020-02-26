花蓮縣府免費提供次氯酸水 警察分局可領取

新型冠狀病毒疫情嚴峻，花蓮縣政府免費提供次氯酸水消毒，在縣內警察分局等處設置7個地點，讓民眾可隨時前往領取，並請自備不透光容器，每位限取一瓶500毫升。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，次氯酸水能抑制病毒活性，必須在24小時內使用完畢，因呈弱酸性不可碰到皮膚。

朱家祥指出，次氯酸水是離子化化合物，需要用電解方式產生，具有氧化作用，能破壞細胞膜，因此可抑制病毒活性；但由於自然環境中不存在次氯酸水，很快就會還原，必須盡快使用，24小時內就要使用完畢。也因為不穩定，怕光怕熱，在裝瓶時需要用不透明容器。

有傳言次氯酸水可用於手部清潔，甚至漱口，朱家祥說，次氯酸水屬環境清潔劑，酸鹼值為5到6.5，在人體上使用有安全疑慮，民眾可用來清潔家具及環境，千萬不能用來漱口、洗手，也不要讓兒童取用，若要清潔手部最好是用肥皂跟清水。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣南北狹長，為方便民眾隨時都能取用次氯酸水，協調放1.5噸次氯酸水在5個警察分局、花蓮縣警察局豐濱分駐所及吉安鄉衛生所7個地點，歡迎民眾前往取用。