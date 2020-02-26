「維和部隊將軍」為愛送30萬美金？ 單身婦險遭詐

基隆市一名年約50歲的陳姓婦人日前透過網路交友，結識一名自稱是「美國派駐中東地區維和部隊將軍」的網友，兩人多日相談甚歡後，對方誆稱要寄「愛的禮物」給陳婦，但須陳婦先支付3萬元運費；陳婦信以為真，近日到銀行準備匯款，因形跡可疑被行員察覺，引來警方到場關心阻詐，陳婦才驚覺受騙，保住自身財物。

據了解，該名網友自稱是美國支援聯合國，被派駐到中東的維和部隊將軍，名為John；單身的陳婦與其多日相談，被以甜言蜜語、溫柔攻勢取得信任，近期對方又誆稱要送陳婦美金30萬元作為「愛的禮物」，但陳婦須先支付新台幣3萬元的運費。

陳婦信以為真，2月24日下午到台銀基隆分行臨櫃辦理匯款，但因她不時低頭滑手機，行員見她行跡有異，便通報派駐台銀的保七警方到場關懷。

警員陳金霸、鄭勝輝到場了解後，見陳婦深信不疑，便屢向陳婦保證「這絕對是詐騙」，並不斷對陳婦說「你不是沒有工作？人家要騙你這3萬元，被騙就什麼都沒了！」經警方不斷勸說，陳婦驚覺受騙，差點就把僅有的3萬元現金匯出去。