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六旬婦深夜派出所外徘徊 暖警這動作讓人窩心

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
六旬的黎婦飢寒交迫在水湳所外徘徊，警員柳呈岡立即提供泡麵讓婦人充飢。圖／民眾提供
六旬的黎婦飢寒交迫在水湳所外徘徊，警員柳呈岡立即提供泡麵讓婦人充飢。圖／民眾提供

台中市六旬黎姓婦人深夜在水湳派出所外徘徊，警員柳呈岡察覺有異上前詢問，原來黎婦處境清寒，身上僅剩12元，已餓了2、3天，柳員趕緊提供泡麵給黎婦充飢。黎婦靦腆說，近期清寒補助就會下來，她能外出找工作，相當感謝警察的雪中送炭，助她度過難關。

本月20日深夜，一名嬌小瘦弱的婦人站在台中市五分局水湳所外徘徊，備勤的警員柳呈岡主動上前詢問，66歲的黎姓婦人這才吞吞吐吐說出，她已經餓了2、3天，身上只剩12元，連買一碗麵都不夠，但肚子實在太餓，才走到派出所外觀望。

柳員了解後，立即提供一碗泡麵給黎婦，並詢問婦人還有甚麼需要幫忙？或轉介？黎婦透露，再過兩天她申請的清寒補助金就會下來，她有能力去外面找工作，婉拒警方其他協助。至於甚麼事造成窘困情形，黎婦則不願多敘述。

翌日，這名婦人再度來到派出所，剛好柳員在所內，心想她應該還是需要幫助，再拿了一些物資，協助婦人撐過這幾天。

六旬的黎婦飢寒交迫在水湳所外徘徊，警員柳呈岡立即提供泡麵讓婦人充飢。圖／民眾提供
六旬的黎婦飢寒交迫在水湳所外徘徊，警員柳呈岡立即提供泡麵讓婦人充飢。圖／民眾提供

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