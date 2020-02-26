六旬婦深夜派出所外徘徊 暖警這動作讓人窩心

台中市六旬黎姓婦人深夜在水湳派出所外徘徊，警員柳呈岡察覺有異上前詢問，原來黎婦處境清寒，身上僅剩12元，已餓了2、3天，柳員趕緊提供泡麵給黎婦充飢。黎婦靦腆說，近期清寒補助就會下來，她能外出找工作，相當感謝警察的雪中送炭，助她度過難關。

本月20日深夜，一名嬌小瘦弱的婦人站在台中市五分局水湳所外徘徊，備勤的警員柳呈岡主動上前詢問，66歲的黎姓婦人這才吞吞吐吐說出，她已經餓了2、3天，身上只剩12元，連買一碗麵都不夠，但肚子實在太餓，才走到派出所外觀望。

柳員了解後，立即提供一碗泡麵給黎婦，並詢問婦人還有甚麼需要幫忙？或轉介？黎婦透露，再過兩天她申請的清寒補助金就會下來，她有能力去外面找工作，婉拒警方其他協助。至於甚麼事造成窘困情形，黎婦則不願多敘述。