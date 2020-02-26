雲林赫見豬屍橫躺麥寮岸際 海巡緊急啟動防疫

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員，昨天下午在雲林許厝寮泊地進行例行性巡查時，赫然發現岸際有豬屍，海巡人員不敢掉以輕心，現值防疫非常時期，立即管制現場並拉起封鎖線，同時通報雲林縣動植物防疫所派員協處理。

防疫人員現場勘查後表示，該豬屍已嚴重腐爛，無法採樣檢驗，從外觀判定無感染非洲豬瘟可能；隨即由現場人員將豬屍就地掩埋，為求謹慎，防疫人員仍針對發現豬屍地點及現場車輛實施消毒作業。

第四岸巡隊指出，近期嚴重特殊傳染性肺炎仍持續延燒，對於非洲豬瘟疫情的掌控，仍秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則。