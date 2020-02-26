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新北水金九風景區 春節期間交通順暢獲好評

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市水金九風景區今年春節期間交通順暢，新北市長侯友宜昨天於市府召開道安會報中，對市府團隊及新北市警局為新北交通付出的辛勞表示肯定。圖／新北市交大提供
新北市水金九風景區今年春節期間交通順暢，新北市長侯友宜昨天於市府召開道安會報中，對市府團隊及新北市警局為新北交通付出的辛勞表示肯定。圖／新北市交大提供

新北市長侯友宜昨天在新北市2020年2月份道安會報中，對今年春節假期交通疏運成效為近10年最順暢的一次，感謝整個市府團隊及新北市執勤員警犧牲年節假期為新北交通付出的辛勞。

針對今年水金九風景區採用標誌標線執法導正疏導作為，如畫設標線型人行道、運用禁止車輛任意使出邊線牌面等措施，讓九份地區每到年節必塞的狀況今年均獲得大幅改善，故要求各相關單位不只在春節期間，例假日在重點地區也必須加強執行，以紓解交通壅塞。

新北市交通警察大隊表示，今年春節前交通疏導工作警、民力動用1051人次，春節期間動用4041人次，各交流道、風景區、廟宇交通疏導執行成效，均比去年改善許多，其中水金九風景區除配合市府各項措施加強執法外，瑞芳分局利用空拍機執行路況查報工作，對於車流狀況掌握，疏導效能提升，更發揮莫大功效。

今年春節期間整體交通狀況良好，新北警方未來將與市府團隊共同合作，針對重點地區妥適運用標誌標線執法導正疏導作為，以最少人力發揮最大效益，讓本市交通更順暢。

新北市水金九風景區今年春節期間交通順暢，新北市長侯友宜昨天於市府召開道安會報中，對市府團隊及新北市警局為新北交通付出的辛勞表示肯定。圖／新北市交大提供
新北市水金九風景區今年春節期間交通順暢，新北市長侯友宜昨天於市府召開道安會報中，對市府團隊及新北市警局為新北交通付出的辛勞表示肯定。圖／新北市交大提供

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