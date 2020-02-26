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勸不聽！兩度趴趴走被逮 北市重罰送強制隔離

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
新冠肺炎疫情威脅，居家檢疫者兩度「趴趴走」被逮，北市首例兩度開罰。示意圖／聯合報系資料照
新冠肺炎疫情威脅，居家檢疫者兩度「趴趴走」被逮，北市首例兩度開罰。示意圖／聯合報系資料照

北市衛生局昨再開罰2位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因2度不遵守居家檢疫規定，昨天制移送集中檢疫場所安置，這也是首例2度違規挨罰個案。

這位2度違規趴趴走的個案為本國人，今年2月13日入境，衛生局表示，個案居家檢疫期間自2月13日至27日，解除檢疫日為28日。他20日擅自外出遭裁處1萬元罰鍰，24日又2度擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查時發現，通報裁處。

衛生局表示，北市已有5人因居家檢疫或隔離違規外出，被送到集中檢疫場所制安置，但這名個案因兩度違規外出，因此被重罰5萬元。

北市統計至2月25日共開罰67人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰有61人、5萬元有1人、7萬元有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

居家檢疫 新冠肺炎 COVID-19

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