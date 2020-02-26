勸不聽！兩度趴趴走被逮 北市重罰送強制隔離
北市衛生局昨再開罰2位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因2度不遵守居家檢疫規定，昨天制移送集中檢疫場所安置，這也是首例2度違規挨罰個案。
這位2度違規趴趴走的個案為本國人，今年2月13日入境，衛生局表示，個案居家檢疫期間自2月13日至27日，解除檢疫日為28日。他20日擅自外出遭裁處1萬元罰鍰，24日又2度擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查時發現，通報裁處。
衛生局表示，北市已有5人因居家檢疫或隔離違規外出，被送到集中檢疫場所制安置，但這名個案因兩度違規外出，因此被重罰5萬元。
北市統計至2月25日共開罰67人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰有61人、5萬元有1人、7萬元有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。
北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言