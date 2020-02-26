228連假台南活動多 1500人次警力備戰疏導交通

228連假，台南轄區有「古都馬拉松」、「林初埤木棉花」等大型活動，預計湧入大量出遊人車潮，台南市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規畫交通崗252處，出勤1508人次警力，期能維持228連假出遊，及各大風景區與主要道路的交通順暢。

交通警察大隊指出，高速公路局為提升國道1號北上大灣至永康段交通順暢，在連假期間7時至19時開放國道1號北上323k+650至320k+700段可行駛路肩，警察局也針對轄區較易造成壅塞的交流道，派員加強疏導永康、大灣、仁德、關廟等重交流道周邊車流。

同時成立228連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並整合市府交通、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數。

交大表示，228連假期間，在各風景區、車站、重要聯外道路等均派有員警指揮疏導，另為使民眾行車更安全，針對各項重大違規加強取締，對輕微違規則採勸導方式或立即排除。