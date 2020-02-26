出席治安會報 韓國瑜指示加強防範街頭鬥毆
高雄市警察局今上午舉行治安會報，市長韓國瑜出席，會後高雄市政府警察局刑警大隊偵查組長蔡培元受訪說，市長有指示針對街頭鬥毆，要採取更積極的作為和處置，也對新冠肺炎、流感還有可能即將到來的登革熱疫情感到擔憂，希望透過治安會議讓各局處互相協調，警察局協助衛生局及其他局處做完善防備，避免疫情擴大。
高市警局上午舉行109年第一次治安會報，韓國瑜和市府局處長出席，會議不對外開放，蔡培元會後受訪轉述說，這次會議主要討論幾個重點，第一是針對去年整年整體治安表現，去年整體的治安表現發生率下降，破獲率提高，在六都也在排行名列前茅，市長對高雄市警察局的努力，提出嘉勉。
第二，是針對街頭鬥毆的部分，蔡說，市長希望警局因應刑法新修正條文，對於街頭鬥毆的部分要採取更積極的作為，包括迅速到達現場處置、防範即將發生的街頭鬥毆。另外，對於協調相關商家提早通報，警察局在既有的機制上要再做加強，來防止街頭鬥毆。
第三，針對防疫，蔡說，由於新冠肺炎及流感還有可能即將到來的登革熱疫情，市長對這3種流行性疾病表示擔憂，希望透過治安會議，各局處能互相協調，警察局能夠協助衛生局及其他局處對於防疫的措施，做最完善的防備及處理，避免疫情擴大。以上是這次治安會報的重點及市長裁示。
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