失控撞樹又衝撞民宅鐵捲門 新北物流車司機受困搶救
新北市板橋區金門街今天上午發生一起物流貨車撞民宅車禍意外，楊姓司機一度受困車內，經消防人員破壞車體救出送醫，暫無生命危險，至於車禍發生原因有待警方進一步鑑定調查，同時釐清有無酒後駕車釀禍的可能。
新北市消防局今天上午10時20分獲報，板橋區金門街369巷內發生一起車禍意外，疑似有人受困車內，消防人員趕抵現場，發現駕駛物流貨車的29歲楊姓男子行經處，疑似先自撞路樹後，又失控衝進民宅鐵捲門，造成楊男遭車門卡住卡在車內受困。
消防人員了一番功夫才將人救出，楊男雙腿疑似骨折，及身體有多處擦撞傷，緊急送醫急救，暫無生命危險，所幸民宅內人受傷。
據了解，楊男疑似精神不濟，一時失控肇事，至於確實發生原因有待警方進一步調查，同時也要釐清是否有酒後駕車肇事的可能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言