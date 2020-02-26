失控撞樹又衝撞民宅鐵捲門 新北物流車司機受困搶救

新北市板橋區金門街今天上午發生一起物流貨車撞民宅車禍意外，楊姓司機一度受困車內，經消防人員破壞車體救出送醫，暫無生命危險，至於車禍發生原因有待警方進一步鑑定調查，同時釐清有無酒後駕車釀禍的可能。

新北市消防局今天上午10時20分獲報，板橋區金門街369巷內發生一起車禍意外，疑似有人受困車內，消防人員趕抵現場，發現駕駛物流貨車的29歲楊姓男子行經處，疑似先自撞路樹後，又失控衝進民宅鐵捲門，造成楊男遭車門卡住卡在車內受困。

消防人員了一番功夫才將人救出，楊男雙腿疑似骨折，及身體有多處擦撞傷，緊急送醫急救，暫無生命危險，所幸民宅內人受傷。