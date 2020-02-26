深夜自撞台中工業區安全島 轎車被削去大片人無礙

台中市趙姓男子昨天開車行經台中工業區的西屯區東大路時，疑未注意車前狀況，轎車直接擦撞快車道的中央分隔島，導致轎車的左側車身被猛烈撞擊削去大半，左側車身近乎全毀，警方獲報到場，發現趙命大僅有左腳有擦挫傷，經酒測無酒精反應，詳細的案發原因有待後續調查，全案也將通知中科管理局，以利後續求償事宜。

據調查，趙姓男子（29歲）昨天深夜11時許，開車沿西屯區東大路由北往南，朝台中榮總方向行駛，趙接近敬德街口時，疑未注意車前狀況，趙車直接擦撞道路中央的分隔島，劇烈撞擊造成趙車的車頭、左側車身近乎全毀，駕駛座也擠壓變形，趙命大只有左腳擦挫傷，送醫治療後無礙。