居家檢疫趴趴走警訊錯誤高 警員白跑還被虧

新冠肺炎疫情延燒，桃園市居家檢疫昨天止仍有近1200人，市警局全力配合追蹤、協尋監控行蹤，避免檢疫者趴趴走，市警局今天上午統計啟動追蹤協尋居家檢疫者24天來，統計127起手機異常訊號「趴趴走」，警方趕往查證卻發現108起「警示錯誤」白跑一趟，錯誤率高，有時還被檢疫者抱怨，市長鄭文燦獲悉後，立即要求市警局與通訊業者協調改正，避免員警白跑。

桃園市居家檢疫者人數攀高，累計最高峰達3500人，至今尚有 1200人居家檢疫中，市警局表示，配合防疫，市警局動員所有分局警力全力配合追蹤、協尋，避免檢疫者亂跑擴大疫情，警方配合民政、衛生局追蹤協尋，只要檢疫者手機訊號異常，有趴趴走之嫌，立即派人前往追查，手機訊號異常警示錯誤，已向業者反映修正。

居家檢疫至今出現127件手機起異常警示，警方查獲19起22人出外買東西、加油等因素趴趴走，其中108件手機訊號異常誤報，警方將19件亂跑的檢疫者通報，衛生局表示，針對檢疫期間趴趴走的人，至今裁罰11件共73萬元，最高裁罰1人15萬元。