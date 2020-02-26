詐騙車手涉組織犯罪 法院得宣告強制工作

新北市長侯友宜昨天在市府舉行2月分治安會報中表揚聯邦、中國信託、板信、華南、國泰世華、富邦、玉山銀行及農會共23名攔阻詐騙及協助查緝詐騙車手有功人員，並頒發獎牌、獎勵金及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

警方指出，詐騙集團近來常利用網站及報紙刊登「正職外務」、「年齡不拘」、「無經驗可」、「日領工作」等假求職訊息，要求應徵者加LINE，再派出「專員」與應徵者聯絡，並以謊稱「協助收帳、轉帳」、「處理貨款」或「收發包裹」等理由，要求從事提領轉匯款項、至超商貨運行領取包裹等工作，使應徵者在不知情狀況下成為詐騙集團車手、收簿手等共犯；或誆騙借款人稱要幫忙製作「財力證明」、「銀行金流明細」等方式，要求借款人提供金融帳戶作為詐騙匯款使用，使欲借款民眾成為詐欺幫助犯、戶頭更遭警示凍結。

最高法院刑事大法庭近期宣示裁定，如參加集團性犯罪組織，又參與集團「車手」行詐欺犯行，同時觸犯組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪，依想像競合犯論罪科刑時，於有預防矯治其社會危險必要，且符合比例原則範圍內，法院得依組織犯罪防制條例相關規定，一併宣告刑前強制工作。