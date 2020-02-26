台鐵楊梅段男子疑臥軌遭輾斃 目前恢復雙線行車

台鐵桃園楊梅至富岡區段，清晨發生死傷事故。今早5點50分台鐵1120次，北湖開往基隆區間車，行經楊梅=富岡間西正線統一公司平交道時，鐵軌上躺著一名男子，司機發現時來不及煞車，直接輾過，男子當場死亡。經通報後，鐵路警察立即到場處理，富岡=楊梅間西正線路線已於8點24分解除封鎖，恢復雙線行車，影響33列次、853分約1萬0535人。

這起事故也造成列車誤點，列車從清晨5點50分起，楊梅站至富岡站間南下北上都有延誤，平均誤點達30分鐘。事故發生當下立即通報鐵路警察到場處理，該區段以東正線單線行車；經路警處理，1120次列車於7點40分放行，8點13分進入楊梅站，24分富岡=楊梅間西正線路線解除封鎖，恢復雙線行車。

據當時唯一目擊者，1120次區間車司機員游家丞稱，當時發現1名男子臥躺鐵軌處，遂鳴笛緊靭，然仍剎車不及輾壓過，當場死亡。鐵路警察則表示，死者身上未帶任何證件，身分及詳細死因仍在調查。