行人闖台鐵楊梅富岡間遭區間車撞斃 影響逾萬人

台鐵今天北湖開往基隆1120次區間車，上午5時50分在楊梅=富岡間西正線統一公司平交道(k79+084)，撞及一名闖入行人，目前已恢復雙線行車，影響人數破萬人。

台鐵局說，闖入民眾遭撞擊後死亡，經路警處理7時40分放行，8時13分進入楊梅站，楊梅=富岡間西正線現到8時20分仍暫時封鎖處理中，不過目前已恢復通車。

台鐵局說，8時24富岡=楊梅間西正線路線解除封鎖，恢復雙線行車，影響33列次、853分約10535人。