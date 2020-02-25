影／娛樂漁船把棉花嶼礁石當繫船柱 乘客也違規

一艘娛樂漁業漁船今天載10名乘客到棉花嶼海域釣魚，業者將船纜繩繫於棉花嶼礁石上，讓乘客違規在船舷邊釣魚。海巡署艦隊分署澳底海巡隊前往蒐證，將函送基隆市政府關裁處。

海巡署118海巡報案專線今天接獲檢舉，基隆外海棉花嶼岸際，疑有漁船在礁石區作業，指揮澳底海巡隊派遣線上巡防艇前往處置。

巡防艇上午10點多抵達棉花嶼海域，發現漁船人員雖未登島，但船長把纜繩繫在棉花嶼礁石上，再讓船上人員在船舷邊釣魚，違反基隆市棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區公告內容，「漁民不得於緩衝區（海域部分）內有娛樂漁業行為」規定。

澳底海巡隊表示，這艘娛樂漁業漁船有4名船員，另搭載10名乘客前往棉花嶼作業，海巡隊已依法蒐證，將函送基市府裁處。