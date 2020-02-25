貨運司機爆怒丟下一堆包裹女店員忙撿 網友怒罵司機

臉書爆料公社今天PO出一段影片，指稱一名台中市超商女店員要求貨運司機需在監視器下點交貨品，男司機暴怒，將貨車上一堆包裹陸續丟下車，女店員低頭撿，有路過民眾看不下去幫忙撿，也斥責司機行為，影片一出，網友齊聲大罵司機行為，並要求貨運公司開除這名司機，超商總公司在臉書說明，已向物流配送廠商反應，要求追究並嚴懲這名司機不當行為。

台中警方表示，目前未接到女店員或相關貨主報案，如果可證實自己包裹在這批寄送貨物中，且確實被丟壞，可到派出所報案，告司機民事毀損罪，請求賠償。

臉書PO文和影片的人說，昨晚在台中市沙鹿某家超商前，聽到貨運司機破口大罵女店員，聽到內容應該是女店員堅持要在監視器下點貨， 因為之前的送的包裹有短缺， 但貨車司機覺得女店員在浪費他時間，堅持要她自己把貨搬下來前，不准先幫客人結帳，女店員還是不聽貨運司機的要脅語氣，先幫PO文者和朋友結帳，結果貨運司機上貨車，將所有包裹都從車上往外丟。

PO文者說，看著這樣的行為，他們原本要走當然無法置之不理，他朋友和超商工讀生，也對貨運司機行為也感到非常不悅並指責，因為這些包裹都是客人的，摔破摔壞掉了誰要負責呢?他將拍下來的影片交給女店員，讓她能平反所受的委屈不平，PO文者說，想跟這個店員說，謝謝妳，妳很棒，也為他的二名朋友的見義勇為樂於助人說聲讚。

影片上爆料公社後，上萬名網友點看，留言不斷湧入，為女店員抱屈，一面倒指責男司機，很多網友說，看到影片才知，原來自己常收到的包裹內容物都破掉的原因，許多網友要求超商總公司一定要向貨運公司抗議，也有網友要求貨運公司開除司機；超商總公司隨即在臉書回應指出，感謝網友提醒和關心，已即刻向物流配送廠商反應，要求追究並嚴懲司機不當行為，也請當區主管對受委屈女店員進行後續關懷。