開車載一雙兒女上學 母遇死劫2童乘安全座椅逃過一劫

南投縣草屯鎮36歲李姓婦人今天上午開車載送一雙兒女上學途中，在中彰快速道路台中市成功匝道北上出口前，停在一輛曳引車後方，準備下匝道，遭後方遊覽車追撞，轎車車頭卡在曳引車下如廢鐵，消防員花一個多小時分別將3人救出送醫，婦人仍因傷重不治，一雙兒女都坐兒童安全座椅，逃過一劫。肇事的32歲鄭姓遊覽車司機酒測值為零，車上沒有乘客，警方詢後將鄭姓司機依涉嫌業務過失致死罪法辦。

中山醫學大學附設醫院急診醫學部急診外科主任葉兆斌說，李姓女駕駛到院後，經插管搶救，在急救卅分鐘後，仍因傷重宣告不治，致命傷包括頭部、胸部與腹部重創，右小腿有嚴重撕裂傷；4歲男童小腿骨折，以石膏固定，右頭部外傷，經斷層掃瞄，初步排除腦傷，2歲女童臉部、嘴唇挫傷，情況穩定， 都留院觀察。

女駕駛的婆婆趕到醫院時，得知媳婦遭遇重大車禍命危，還在急診室內搶救，哭著跪在急診室外，請求上天保佑媳婦能度過難關。女駕駛的婆婆情緒悲痛，泣不成聲表示，媳婦是家庭主婦，非常乖巧，昨天上午載小孩出門上學，沒想到會發生意外。

台中市消防局勤務中心在今天上午8時18分獲報，中彰快速道路有嚴重車禍，有人受困，消防員到場發現，白色轎車遭遊覽車追撞後，車頭卡在曳引車下方，形如廢鐵，僅剩駕駛座還有微小空間可以施救，車上有三人受困，其中女駕駛沒有呼吸心跳，情況最為危急，另有二名幼童意識清楚。消防人員先撐高曳引車，並動用破壞器材，陸續將三人救出並送醫。

49歲田姓曳引車司機說，他車上載運空啤酒瓶，要回烏日啤酒廠，從國道三號高速公路快官交流道下來，銜接中彰快速道路時，發現前方成功匝道已回堵塞車，他慢慢開，沒多久，遊覽車就從後面撞上來。

鄭姓遊覽車司機肇事後驚魂未定表示，他從國道三號快官交流道銜接中彰快速道路，沒有注意前面塞車，等他發現再踩煞車，已經來不及了，真的很抱歉。

警方初步研判，輛肇事的遊覽車司機疑似未注意車前狀況、未保持安全距離，追撞前方停等下匝道的轎車、曳引車。