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影／竊賊撞盤查員警害骨折 警忍痛勇擒卻造成小腿折斷
新北市新莊區昨日凌晨2名偷車賊，各自騎機車在新北大道上尋找下手目標，伺機敲破車窗偷取路邊停放車輛財物，被眼尖的巡邏員警發現並上前盤查，但2嫌不但沒停下反而加速逃逸，甚至騎車衝撞員警，造成員警受傷倒地骨折，但員警沒有因此放棄，忍痛衝上前壓制，順利將人制伏，卻也在纏鬥中讓小腿骨折斷，送醫開刀治療。
受傷骨折的新莊警丹鳳派出所員警蕭世秉（25歲），24日凌晨2時許，與另名警員許家揚在新莊新北大道7段進行巡邏時，正巧撞見正在破窗行竊的吳姓（37歲）及高姓男子（52歲），蕭警及許警立刻上前盤查，2嫌見警上前立刻跨上機車逃逸，雙方一路追趕到壽山路。
吳嫌在壽山路一處路口，眼見逃不掉，竟調頭往蕭警撞了上去，造成蕭警當場摔車倒地，此時蕭的小腿已經受傷，但蕭擔心吳逃逸，忍痛起身衝上前將他撲倒，2人隨即倒在馬路上纏鬥，過程中蕭的小腿遭吳嫌重壓傷勢加劇，所幸仍順利將吳上銬逮捕。
蕭姓員警第一時間被送往林口長庚醫院急救，經檢查發現左小腿腓骨及脛骨嚴重骨折，所幸開刀治療後暫無大礙。
據了解，吳嫌及高嫌2人是在23日晚間10時相約在新北大道某大排水溝竊取路邊2輛機車，隨後就騎著偷來的贓車犯案，沿路敲破車窗偷取車上財物；警方在2人身上搜出作案工具，甚至還有一面車牌，警詢後依竊盜、妨礙公務罪嫌將2人移送偵辦。
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