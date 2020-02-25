快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／空屋都是蜘蛛網 屋主用打火機燒蜘蛛絲釀成火災

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市有屋主用打火機想燒掉屋內蜘蛛絲，沒想到引燃屋內朽木釀災。消防局獲報前往灌救，未波及鄰宅，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有屋主用打火機想燒掉屋內蜘蛛絲，沒想到引燃屋內朽木釀災。消防局獲報前往灌救，未波及鄰宅，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中山區一處房屋長年沒人居住，屋主下午前往查看，發現屋內有蜘蛛網，用打火機想燒掉蜘蛛絲，沒想到引燃屋內朽木，一發不可收拾。消防局獲報前往灌救，約半小時控制火勢，未波及鄰宅；屋主也及時逃出，無人傷亡。

消防局「119」下午4點17分接獲報案，通明街有民宅發生火災。消防人員趕抵現場，發現火場屋頂為鐵皮覆蓋，但房屋有不少木料建材，造成悶燒，濃煙不斷冒出。消防員馬上布設水線灌救，約半個小時控制火勢，接著將火撲滅。

基隆市議員楊石城到現場關心救災，據了解，通明街的房子沒人居住，屋主一、兩個月會回家看一看。下午回家看到屋內有不少蜘蛛網，拿出打火機想要燒蜘蛛絲，沒想到屋內木材已腐朽，竟被火苗引燃，屋主想要自行撲滅，但做不到，只能逃出屋外打119求助。

基隆 消防員 火災

延伸閱讀

防疫有愛助小農 救國團基隆市團委會幫賣2300台斤蔬菜

打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

「敢踏入3步，我瓦斯就點下去」 不肖兒被起訴

台中去年414起煮食不慎火警 消防局籲「人離火熄」

相關新聞

托嬰中心不只遭爆揪耳擲娃 男員工還疑強吻男童

台南市中西區托嬰中心遭爆蘇姓負責人與一名保母疑不當管教幼兒，一名男姓員工也被爆疑似對男童強吻，有網友看見畫面之後難過地說...

雲林越南小吃店4樓吊土狗 淒厲哀號引警消上門

雲林縣虎尾鎮德興路一家越南美食小吃店頂樓，昨晚11點半傳出狗吠聲響，引附近居民注意，抬頭一看發現有隻土狗被懸掛在四樓圍牆...

老爸砍子逃跑後媳婦車起火見焦屍 家屬指認今相驗釐清

彰化昨晚發生人倫悲劇，社頭鄉陳姓父子因細故吵架，父親拿刀殺傷兒子後駕駛媳婦的轎車離家，沒多久，這輛車起火，車內有具男焦屍...

國道連環追撞車禍... 1貨車慘成「夾心」 司機幸脫困

國道1號南下365.1公里處，今天上午10點多發生一起貨櫃曳引車連環追撞事故，波及到3車，其中，1輛小貨車慘淪「夾心餅」...

影／竊賊撞盤查員警害骨折 警忍痛勇擒卻造成小腿折斷

新北市新莊區昨日凌晨2名偷車賊，各自騎機車在新北大道上尋找下手目標，伺機敲破車窗偷取路邊停放車輛財物，被眼尖的巡邏員警發...

影／空屋都是蜘蛛網 屋主用打火機燒蜘蛛絲釀成火災

基隆市中山區一處房屋長年沒人居住，屋主下午前往查看，發現屋內有蜘蛛網，用打火機想燒掉蜘蛛絲，沒想到引燃屋內朽木，一發不可...

日本阿嬤溫暖英文信 曝台南女警助圓夢尋亡夫1935舊居

今年元月來自日本的「英子」阿嬤帶著全家到佳里尋根，僅靠著過世先生留下的地址「1935年台灣台南州北門郡佳里街一六一〇番號...

托嬰中心涉虐童 負責人丈夫經營另一間私托也遭起底

台南市中西區一間托嬰中心遭爆有4人涉嫌對幼童不當管教，引起網友撻伐，今天該中心鐵門緊閉，蘇姓負責人手機也未接。而蘇姓負責...

老友庭院橘子成熟了 帶三姊妹造訪未經同意摘來吃挨告

蕭姓男子帶葉姓3姊妹在新北市貢寮遊玩，到江姓友人住處時，看到江庭院中橘子樹的橘子已成熟，雖沒聯絡上江，仍告訴葉女可以摘來...

注意！桃園西濱區間測速 3月起下修超速10公里就開單

桃園市首處區間測速台61線觀音至新屋段，今年1月1日開始取締，光是1月就有4900件違規，起初從寬以超速20公里（時速1...

弟救身障兄被嗆昏 板橋火警1死1重傷

新北市板橋區板新路公寓今天凌晨火警，4樓盧姓男子疑行動不便，逃生不及，受困火場，他的弟弟為了救他重回火場，也被濃煙嗆昏，倒在客廳，意外最後釀一死一重傷悲劇。

新冠肺炎疫情嚴峻 基層員警憂成為感染高危險群

新冠肺炎疫情嚴峻，警政署為保護第一線員警防疫的安全，以每3天配發一批口罩給全國各警察機關，估有8萬警察人員受惠，但第一線...

熱門新聞

開學日悲劇…北巿15歲女國中生身穿校服 墜樓頭破死亡

中彰快速道路烏日段重大連環車禍3傷 女駕駛受困被救出

轎車遭包夾！中彰快速道路連環車禍 女駕駛傷重不治2童傷

曾透露輕生念頭 北市信義區驚傳15歲國中生墜樓不治

影／桃園工地突崩塌 2工人遭土石塊活埋涵管內救起送醫不治

拼裝車下坡失控撞電桿 駕駛翻落20公尺溪谷斷肢慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。