影／空屋都是蜘蛛網 屋主用打火機燒蜘蛛絲釀成火災

基隆市中山區一處房屋長年沒人居住，屋主下午前往查看，發現屋內有蜘蛛網，用打火機想燒掉蜘蛛絲，沒想到引燃屋內朽木，一發不可收拾。消防局獲報前往灌救，約半小時控制火勢，未波及鄰宅；屋主也及時逃出，無人傷亡。

消防局「119」下午4點17分接獲報案，通明街有民宅發生火災。消防人員趕抵現場，發現火場屋頂為鐵皮覆蓋，但房屋有不少木料建材，造成悶燒，濃煙不斷冒出。消防員馬上布設水線灌救，約半個小時控制火勢，接著將火撲滅。

基隆市議員楊石城到現場關心救災，據了解，通明街的房子沒人居住，屋主一、兩個月會回家看一看。下午回家看到屋內有不少蜘蛛網，拿出打火機想要燒蜘蛛絲，沒想到屋內木材已腐朽，竟被火苗引燃，屋主想要自行撲滅，但做不到，只能逃出屋外打119求助。