婦人回收垃圾拾金不昧 南警熱心協助還給失主家人

楊姓婦人前晚回收垃圾時，意外發現4萬元，她將拾獲現金拿至台南市警四分局安平派出所請求協助，在員警鍥而不捨追查下，將許婆婆生前留下的錢歸還家屬。許為表感謝，贈與楊紅包表達感激，楊也答應，在許的婆婆出殯前往祭拜。

家住安平區楊姓婦人，今天凌晨零點，偕女兒至派出所表示拾獲4萬元，經員警蔡汶萍詢問，楊說24日晚間7點多，她在安北路巷口遇一名婦人在路邊等垃圾車要倒垃圾，見垃圾袋內有可回收變賣物品，便向婦人索取回家，深夜整理回收物品，在垃圾袋內發現1捆千元大鈔，清點竟有4萬元。

蔡汶萍細心詢問楊垃圾袋內有其他可資辨物品，楊表示有1張通知單夾在垃圾，蔡立即至安平區安北路尋找，,意外地發現該戶正處治喪期間。蔡詢問該戶許姓婦人是否前晚有在外倒垃圾，垃圾袋是否被另1婦人要走，許說是，蔡馬上載許返回派出所查證。

原來許的婆婆2月往生，許在家整理婆婆遺物，2月24日7點多將不要的物件打包後，在巷子口等待垃圾車，準備丟棄。這時楊姓婦人見許姓婦人垃圾袋內有些許可變賣物品，便騎乘機車靠近詢問能否將垃圾袋交給她，許在未查覺裡面有4萬元現金，陰錯陽差將婆婆生前的私房錢交給楊，楊拾金不昧，經警協助還給失主家人。