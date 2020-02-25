日本阿嬤溫暖英文信 曝台南女警助圓夢尋亡夫1935舊居

今年元月來自日本的「英子」阿嬤帶著全家到佳里尋根，僅靠著過世先生留下的地址「1935年台灣台南州北門郡佳里街一六一〇番號」，求助佳里警分局要找當年居住的地方，佳里派出所警員蔣宜芳協助調閱地號，並請當地六安里長林佩玲及老一輩人士協助，終於找到在舊佳里警察宿舍一帶，助英子阿嬤圓夢。英子阿嬤一封飄洋過海的感謝信，感受到台灣濃厚人情味。

佳里警方說，今年1月4日日本阿嬤「英子」與她的女兒、孫子與孫女一家口四，搭計程車到台南佳里警分局尋求協助。阿嬤娓娓道來整理已故先生遺物時，看見亡夫在臺灣的舊照片和寫著一張「1935年 台灣台南州北門郡佳里街佳里一六一0番地」地址，一行人決定踏上台灣尋根之旅。

據指出，英子阿嬤過世的先生曾在1935年在台灣居住，住在警察宿舍裡，返回日本常提及在台灣生活的點滴，希望太太和家人能到台灣看看他住過的地方，了解台灣的一切。英子阿嬤只提供「1935年台灣台南州北門郡佳里街一六一0番號」的地址，值班警員蔣宜芳沒有放棄，先向戶政事務所詢問也難查詢昔日的舊地址，後又經六安里長林佩玲進一步找到老一輩地方人士王清壽、黃炳錕求證，研判應該是在目前佳里分局長日式宿舍附近。

蔣宜芳和里長林佩玲帶著英子阿嬤前往舊日式警察宿舍區，英子阿嬤曾看過先生留下的泛黃舊照，一眼就看出就是先生早年在台灣曾住過的房子，情緒十分激動，臨走前頻頻道謝。

佳里警方說，因時過境遷，光憑著一張日據時代的舊地址，著實讓警方摸不著頭緒，但佳里所警員蔣宜芳與莊琬婷鍥而不捨搜尋資料並請六安里里長林佩玲與地方耆老伸出援手，皇天不負苦心人，終於在日據時期留下警察宿舍，找到日本已故阿公在臺灣生活的足跡與故址。