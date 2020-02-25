托嬰中心涉虐童 負責人丈夫經營另一間私托也遭起底
台南市中西區一間托嬰中心遭爆有4人涉嫌對幼童不當管教，引起網友撻伐，今天該中心鐵門緊閉，蘇姓負責人手機也未接。而蘇姓負責人的丈夫遭起底在北區另有經營一間托嬰中心，也讓網友紛紛擔心孩子的安危；對此，台南市社會局表示，昨天已調閱該間托嬰中心的監視畫面，目前調查中。
蘇姓負責人在中西區經營托嬰中心，結果蘇姓負責人及李姓、鄭姓托育人員，還有顏姓行政人員對中心的幼童涉不當管教，不僅涉揪耳擲娃等粗暴行為，行政人員還對男童涉嫌強吻。社會局調查結果，表示蘇姓負責人、李姓托育人員及顏姓行政人員等3人因重複且多次對幼兒不當對待，其情節嚴重，依據兒童及少年福利與權益保障法第49及97條裁處各處12萬元罰鍰，並公告姓名，另鄭姓托育人員因不當行為較輕微則處6萬元罰鍰。
社會局表示，中西區該間托嬰中心勒令停業後，會協助家長轉托事宜及媒合托育資源，並對該負責人丈夫經營的另一家托嬰中心進行調查，昨天已調閱檢視監視錄影畫面，確認平日照顧情形，目前正在調查中。
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