老爸砍子逃跑後媳婦車起火見焦屍 家屬指認今相驗釐清

彰化昨晚發生人倫悲劇，社頭鄉陳姓父子因細故吵架，父親拿刀殺傷兒子後駕駛媳婦的轎車離家，沒多久，這輛車起火，車內有具男焦屍，警方懷疑死者殺傷47歲的兒子後因自責而在車內引火，因遺體面目全非，家屬僅從衣物中確認死者就是陳男，彰化地檢署今天相驗遺體，仍會進一步採DNA確認死者身分。

警方調查，陳姓男子昨天疑似與兒子因生活費爭吵，一氣之下拿刀砍傷兒子，兒子趕緊逃出屋外求救，鄰居目睹對方全身是血，趴在門前車上，陳父後來走出門口，未再動手但轉身走到巷口，將媳婦的車子開離現場，過了10多分鐘，有民眾報警發現附近農田邊道路有火燒車事件，尋獲陳男。

家屬表示看見陳男回家手拿一包物品，警方調閱監視器，陳男昨天行兇後走出家門到巷口時手上確實提了一包物品，疑似是可燃液體，由於目前死者兒子雖生命跡象穩定，但傷勢嚴重還在彰化基督教醫院治療，詳細情形仍須進一步釐清。

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