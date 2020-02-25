雲林越南小吃店4樓吊土狗 淒厲哀號引警消上門

雲林縣虎尾鎮德興路一家越南美食小吃店頂樓，昨晚11點半傳出狗吠聲響，引附近居民注意，抬頭一看發現有隻土狗被懸掛在四樓圍牆外，質疑該店有殺狗，警消獲報救援，雲林縣動植物防疫所今天到場查訪，並無查出明確殺狗情事。

虎尾警方晚間11點38分獲報，前往發現有隻土狗備用項圈及鐵鍊套住脖子，四腳懸空在牆外淒厲哀號，引起民眾圍觀，有人上前敲門但無應答，隨即通報消防局，最後聯繫到該屋承租房客開門才順利進屋，將狗狗順利救下。

附近擺攤攤商說，偶爾會聽見頂樓傳來狗叫聲，但市場平時吵雜，不太會注意；該屋房東提到，該店去年承租出去開設越南美食小吃店，有幾次鄰居反應狗吠聲影響安寧，有向承租房客勸導，其它就不方便過問。

雲林縣動植物防疫所獲報，今天派稽查員前往查訪，據了解，四樓頂飼養約10隻狗，該屋是越南籍女子承租，承租人就是狗飼主，經查狗狗環境與飼料都供給無虞，確認無害以及查無違法事證才離開。